Nghịch lý Bellingham

Real Madrid khởi đầu mùa giải mới với một sự mâu thuẫn thú vị: càng thiếu Jude Bellingham, họ càng cho thấy sự cân bằng và chặt chẽ.

Jude Bellingham sắp tái xuất.

Ba chiến thắng liên tiếp trước Osasuna, Oviedo và Mallorca, chỉ thủng lưới đúng một bàn từ tình huống cố định - đó là con số thống kê mà bất kỳ HLV nào cũng mơ ước. Nhưng trớ trêu thay, chính lúc mọi thứ đang vận hành trơn tru, Real lại sắp đón sự trở lại của ngôi sao giá 100 triệu euro. Và khi Bellingham xuất hiện, mọi thứ chắc chắn sẽ đổi khác.

Một Real Madrid chắc chắn bất ngờ

Không Bellingham, Real Madrid Madrid của Xabi Alonso như khoác lên một diện mạo mới: kỷ luật, chắc chắn và giàu tính kiểm soát. Hàng thủ vốn bị chỉ trích mùa trước nay trở thành điểm tựa.

Courtois giảm tới 44% số pha cứu thua so với thời Carlo Ancelotti - một minh chứng rõ ràng rằng hệ thống đã bảo vệ khung thành tốt hơn, hạn chế tối đa khoảng trống cho đối thủ. Ngay cả Barcelona, trong cùng giai đoạn, cũng để lọt tới 12 cơ hội rõ rệt - một sự đối lập đầy ý nghĩa.

Trong cái rủi có cái may: sự vắng mặt của Bellingham buộc Xabi Alonso phải xây dựng lại khối phòng ngự và cách tổ chức trận đấu. Real Madrid không còn phụ thuộc vào những pha bùng nổ cá nhân từ tuyến giữa, mà trở thành một tập thể gắn kết hơn.

Jude Bellingham từng ghi những bàn thắng rất quan trọng cho Real Madrid.

Song, chẳng ai có thể phủ nhận tầm vóc của Bellingham. Mùa trước, tiền vệ người Anh ghi 15 bàn sau 58 trận. Còn ở mùa 2023/24, cựu sao Borussia Dortmund có 23 bàn sau 42 trận, gánh cả hàng công CLB trong nhiều giai đoạn.

Anh chính là “gói hàng cao cấp” Real Madrid đã trả hơn 100 triệu euro cho Dortmund, và vai trò ấy đồng nghĩa Alonso không thể để anh ngồi dự bị. Vấn đề là: đưa Bellingham trở lại, Real sẽ phải phá bỏ sự cân bằng vừa tìm thấy.

Câu hỏi đặt ra: ai sẽ là nạn nhân? Mastantuono - viên ngọc trẻ vừa gây ấn tượng, hay Arda Güler - cái chân trái sáng tạo mà người hâm mộ đang dần yêu mến?

Hai con đường chiến thuật

Alonso có hai lựa chọn, mỗi lựa chọn đều mang rủi ro riêng. Đầu tiên, đó là sơ đồ 4-3-3, với Bellingham đá lùi cùng Tchouameni và Valverde. Cách sắp xếp này biến anh thành tiền vệ box-to-box, xa khung thành hơn, mất đi phần nào sự nguy hiểm ở vòng cấm. Bù lại, Mastantuono có chỗ trong bộ ba tấn công cùng Mbappe và Vinicius, còn Güler chỉ là phương án xoay tua.

Kế đến, đó sẽ là sơ đồ 4-4-2. Đây là sơ đồ giúp Bellingham trở lại gần cầu môn hơn. Valverde, Tchouameni và Güler hình thành lớp phòng ngự kiên cố, cho phép Bellingham tự do tiến vào khu vực cấm địa - nơi anh từng hủy diệt mùa trước. Nhưng cái giá phải trả là Mastantuono, cầu thủ trẻ Argentina, sẽ gần như biến mất khỏi đội hình chính.

Jude Bellingham trở lại khiến HLV Xabi Alonso đối mặt cơn đau đầu "dễ chịu".

Thực tế, Real không thể “để dành” Bellingham. Anh không chỉ là ngôi sao, mà còn là biểu tượng cho sự đầu tư và kỳ vọng dài hạn. Vấn đề là Alonso sẽ tích hợp anh ra sao để không phá vỡ nền tảng chắc chắn vừa gây dựng.

Trận El Clasico ngày 26/10 có thể là cột mốc để trả lời cho tất cả: liệu Bellingham có trở lại đúng hình hài của mùa trước - một thủ lĩnh toàn năng - hay trở thành tác nhân khiến Real mất cân bằng?

Đó chính là nghịch lý Real Madrid phải đối mặt: ngôi sao lớn nhất của họ có thể vừa là vũ khí tối thượng, vừa là mối đe dọa cho sự ổn định. Nhưng trong bóng đá, sự xa xỉ ấy cũng là đặc quyền của các CLB lớn.

Khi Bellingham trở lại, Xabi Alonso sẽ phải chứng minh mình đủ bản lĩnh để vừa giữ được khối thép phòng ngự, vừa khai thác hết phẩm chất của cầu thủ được mệnh danh là “tiền vệ toàn năng nhất thế hệ”. Và như thế, đúng như nhan đề báo AS đã dành cầu thủ này: “Bellingham sẽ thay đổi tất cả”.