Bellingham để lộ vết sẹo đáng sợ khi bên cạnh bạn gái

Kỳ nghỉ tràn ngập nắng vàng của Jude Bellingham cùng bạn gái đã rò rỉ những hình ảnh mới, cho thấy vết sẹo dài đáng sợ trên vai ngôi sao người Anh.

Bellingham để lộ vết sẹo khá rõ.

Tiền vệ Real Madrid bỏ lỡ giai đoạn khởi đầu của La Liga sau khi phải phẫu thuật vào tháng 7. Ở tuổi 22, anh nhiều lần chịu đựng chấn thương tái phát ở vai kể từ khi bị trật khớp sau một cú ngã trong trận gặp Rayo Vallecano hồi tháng 11/2023.

Bellingham từng trì hoãn phẫu thuật trong suốt mùa giải trước cũng như để kịp dự Euro 2024 cùng đội tuyển Anh, nhưng cuối cùng buộc phải lên bàn mổ sau nhiều tháng phải thi đấu với băng cố định để tránh chấn thương nặng hơn.

Đầu tháng 8, Bellingham chia sẻ đoạn video tập hồi phục, khoe thân hình săn chắc mới cùng vết sẹo rõ rệt trên vai trái. Tuy nhiên, quá trình điều trị cũng khiến anh không thể góp mặt cùng tuyển Anh ở đợt tập trung quốc tế này.

Dự kiến Bellingham trở lại vào tháng 10, đồng nghĩa quãng thời gian hiện tại khá thoải mái để anh nghỉ ngơi. Và anh tận dụng điều đó để đưa bạn gái Ashlyn Castro đi nghỉ, tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa trên chiếc du thuyền trị giá 1 triệu bảng.

Bellingham và bạn gái đang nghỉ mát.

Cặp đôi được bắt gặp thư giãn dưới nắng vàng và quấn quýt bên nhau ngoài khơi Sardinia (Italy). Bellingham diện áo trần, quần short và mũ bucket, để lộ cánh tay đang hồi phục. Castro dường như chẳng bận tâm tới vết sẹo, khi cả hai thoải mái trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trên mũi thuyền.

Bellingham và Castro công khai tình cảm hồi tháng 1 nhưng hầu như tránh xa ánh đèn truyền thông. Castro, 27 tuổi, là người mẫu Mỹ, sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram. Trước đây, cô vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Michael B. Jordan (loạt phim Creed) và cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball.