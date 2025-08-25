Cha của Bellingham tức giận vì con trai bị thay khỏi sân

Cha của Bellingham tìm cách đối đầu HLV Dortmund sau khi Jobe bị rút ra ngay từ hiệp một trận mở màn gặp St. Pauli hôm 23/8.

Gia đình nhà Bellingham

Jobe, 19 tuổi, gia nhập Dortmund mùa hè vừa qua với bản hợp đồng trị giá 32 triệu bảng từ Sunderland. Anh được xếp đá chính trong chuyến làm khách trên sân St. Pauli, nhưng bị HLV Niko Kovac rút khỏi sân sau một hiệp đấu mờ nhạt.

Theo Sky Sports, quyết định này khiến cha mẹ của Jobe - ông Mark và bà Denise - không hài lòng. Sau trận hòa 3-3, họ đứng chờ trong đường hầm. Tại đây, ông Mark, đồng thời là người cố vấn sự nghiệp cho con trai, có cuộc trao đổi đầy cảm xúc với Giám đốc Thể thao Sebastian Kehl.

Nguồn tin cho biết ông bày tỏ sự thất vọng về cả việc Jobe bị thay người sớm lẫn màn trình diễn tổng thể của đội bóng. Báo Bild còn cho hay Mark Bellingham thậm chí tìm cách gặp trực tiếp HLV Kovac và “không giấu nổi quan điểm” của mình.

Một số cầu thủ Dortmund cũng nhận thấy sự tức giận của ông, cho rằng nó xuất phát từ việc con trai bị thay ra ngay hiệp một, cộng thêm sự sụp đổ của đội bóng. Dortmund khi đó dẫn 3-1 và tưởng như kiểm soát trận đấu, nhưng lại để thủng lưới hai bàn trong bốn phút cuối, qua đó chỉ rời Hamburg với một điểm.

Ngay sau đó, Kehl cũng lên tiếng nhắc nhở rằng khu vực phòng thay đồ chỉ dành riêng cho cầu thủ và ban huấn luyện: “Tất cả chúng ta đều thất vọng về kết quả. Nhưng khu vực sinh hoạt của đội bóng chỉ dành cho cầu thủ, HLV và quan chức, không phải cho gia đình hay người đại diện. Điều này sẽ không lặp lại nữa, chúng tôi đã làm rõ với tất cả các bên”.

Jobe, mang áo số 7, trước đó đã góp mặt tại FIFA Club World Cup kể từ khi chuyển đến Dortmund, đồng thời vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Rot-Weiss Essen ở Cúp Quốc gia Đức hồi đầu tháng. Tuy nhiên, trận gặp St. Pauli mới là màn ra mắt Bundesliga của anh – và nó chỉ kéo dài 45 phút.