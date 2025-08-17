Bellingham chi số tiền khổng lồ mua 2 biệt thự

Jude Bellingham gây chú ý khi chi 32 triệu euro để mua hai biệt thự ở La Moraleja, một trong những khu vực sang trọng nhất tại Madrid.

Bellingham xây dựng tương lai vững chắc tại Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo Sport, mỗi biệt thự có giá 16 triệu euro và đều nằm trong một dự án kiến trúc hiện đại, được thiết kế bởi các công ty xây dựng nổi tiếng. Một trong hai biệt thự sẽ là nơi ở cho Bellingham, trong khi biệt thự còn lại sẽ dành cho mẹ của anh, Denise.

Cả hai căn nhà đều có diện tích lớn, với 1.000 m vuông xây dựng và 3.000 m vuông khuôn viên, đảm bảo đủ không gian cho gia đình cầu thủ này.

Bên trong các căn biệt thự, Bellingham lắp đặt nhiều tiện nghi sang trọng, bao gồm hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng sauna, phòng gym, và cả rạp chiếu phim. Điều này cho thấy phong cách sống đẳng cấp mà cầu thủ 21 tuổi này đang hướng tới.

Việc đầu tư vào bất động sản tại Madrid thể hiện sự cam kết của Bellingham với thành phố này, nơi anh đang có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Kể từ khi gia nhập Real Madrid, Bellingham nhanh chóng chứng tỏ khả năng và trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của đội bóng.

Hiện tại, Bellingham được cho là nhận mức lương 20,83 triệu euro mỗi mùa, đứng thứ ba trong đội hình Real Madrid, chỉ sau David Alaba và Kylian Mbappe. Sự nghiệp của Bellingham đang trên đà phát triển. Với những sự đầu tư mạnh tay này, anh đang xây dựng một tương lai vững chắc ở Tây Ban Nha.

