Shakira và Pique bí mật bán nhà chia tiền

Cựu trung vệ Gerard Pique và ca sĩ Shakira bán ngôi nhà đầu tiên trong số ba căn tại Esplugues de Llobregat. Hai căn còn lại vẫn đang được rao bán.

Pique và Shakira khi còn mơ về tổ ấm chung

Lúc này, Shakira sống tại Miami, tận hưởng niềm vui biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả. Trong khi đó, Pique sống cùng bạn gái mới, đi du lịch như chuyến nghỉ ở Grand Canyon và tập trung phát triển các dự án kinh doanh.

Tuy nhiên, vẫn còn những bất động sản từng được mua để chuẩn bị cho một cuộc sống chung mà nay không bao giờ thành hiện thực. Khi tình tan, chúng buộc phải được bán đi. Theo tờ ABC, cặp đôi vừa bán được một trong ba căn nhà họ sở hữu tại thị trấn Esplugues de Llobregat, ngay gần Barcelona.

Căn nhà này vốn là mảnh ghép cuối cùng trong khu nhà ở mà Shakira và Pique từng mua với ý định đưa gia đình nữ ca sĩ sang sống tại Tây Ban Nha, sát bên nhà bố mẹ Pique (ngôi nhà của bố mẹ anh không nằm trong danh sách rao bán). Tuy nhiên, ngôi nhà thứ ba này thực tế chưa từng được hoàn thiện và giờ đây được bán riêng với giá 3 triệu euro.

Hai căn biệt thự còn lại vẫn đang được rao bán. Mỗi căn có diện tích xây dựng 715 mét vuông, gồm sáu phòng ngủ, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym, thậm chí có cả phòng thu âm được thiết kế riêng để phục vụ công việc của nữ ca sĩ người Colombia.

Tổng giá trị của hai căn này lên tới 10,99 triệu euro. Chúng được kiến trúc sư Mireia Admetller thiết kế và xây dựng từ năm 2012. Điểm nổi bật nhất là ngôi biệt thự chính, tọa lạc trên khu đất rộng 3.800 mét vuông với nhiều tầng.

Theo nguồn tin kể trên, toàn bộ quá trình thương lượng và bán nhà đang được tiến hành kín đáo, do một công ty do cha của cựu trung vệ Barcelona quản lý. Điều này nhằm tránh tình trạng những người mua tiềm năng tiếp cận chỉ vì tò mò muốn sở hữu nơi từng là tổ ấm của cặp đôi nổi tiếng bậc nhất thế giới một thời.