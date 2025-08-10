Bạn gái của Jude Bellingham, Ashlyn Castro, thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ một bức ảnh mới trên Instagram.

Trong bức ảnh, Ashlyn mặc một chiếc áo tank top kết hợp với quần tây thanh lịch. Hình ảnh được bạn gái Bellingham cập nhật nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, đa phần đều trầm trồ trước nhan sắc của Ashlyn.

Bạn gái Bellingham khoe vẻ gợi cảm.

Ashlyn là người mẫu và influencer nổi tiếng. Cô đang hẹn hò với tiền vệ của Real Madrid và đội tuyển Anh. Mặc dù cặp đôi đã có vài tháng bên nhau, họ thường giữ kín chuyện tình cảm của mình trước công chúng.

Ashlyn có hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram. Trên nền tảng này, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống xa hoa của bản thân.

Tại FIFA Club World Cup 2022, Ashlyn cổ vũ Bellingham bằng cách chia sẻ hình ảnh cô mặc trang phục của Real Madrid. Trong tiệc sinh nhật tuổi 22 của Bellingham, Ashlyn đăng tải những bức ảnh thân mật của cả hai, kèm theo lời chúc ngọt ngào: "Chúc mừng sinh nhật, anh yêu! Em yêu anh rất nhiều!".

Ashlyn không tiếc lời ca ngợi Bellingham trên truyền thông: "Anh ấy là người chu đáo, có tấm lòng nhân hậu, chăm chỉ và là con người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp".

Hiện tại, Bellingham phải nghỉ thi đấu sau khi trải qua một ca phẫu thuật vai do chấn thương gặp phải mùa trước. Anh sẽ vắng mặt trong những trận đầu của mùa giải 2025/26 và có thể phải chờ đến tháng 11 mới có thể trở lại.

PSG nhấn chìm Real Madrid Rạng sáng 10/7, PSG thắng Real 4-0 để giành vé vào chung kết FIFA Club World Cup gặp Chelsea.