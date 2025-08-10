MU đặt cược tương lai vào đôi chân Sesko

Manchester United khép lại mùa hè bằng chiến thắng luân lưu trước Fiorentina, mang về Snapdragon Cup - danh hiệu thứ hai chỉ trong vài tuần sau Premier League Summer Series.

MU kỳ vọng Sesko sẽ giải cơn khát bàn thắng cho CLB ở mùa 2025/26.

Hai chiếc cúp giao hữu ấy, dù giá trị chuyên môn hạn chế, vẫn khiến Old Trafford bùng nổ tiếng hát “Glory glory Man United” trong tối 9/8. Nhưng đằng sau âm hưởng hào hùng đó, một câu hỏi lớn vẫn treo lơ lửng: Hàng công của Ruben Amorim đã sẵn sàng cho mùa giải mới chưa?

Một buổi tối của hoài niệm và hy vọng

Old Trafford hôm ấy là sự hòa quyện giữa ký ức và niềm tin. CĐV vừa đón tân binh 73,62 triệu bảng Benjamin Sesko, vừa xúc động khi gặp lại David de Gea - người gắn bó 12 năm cùng cả những khoảnh khắc vinh quang lẫn cay đắng. De Gea, giờ khoác áo Fiorentina, được thay ra trước loạt luân lưu, nhận tràng pháo tay dài và những cái ôm nồng ấm từ đồng đội cũ.

Nhưng khi bóng lăn, Amorim tiếp tục thử nghiệm hệ thống không trung phong. Mason Mount, vốn là tiền vệ, được xếp cao nhất trên hàng công ở hiệp một, rồi nhường chỗ cho Bryan Mbeumo. Kết quả: bàn gỡ duy nhất đến từ một pha phản lưới, còn các tình huống nguy hiểm chủ yếu lại xuất phát từ… trung vệ như Leny Yoro hay Harry Maguire.

Đáng chú ý, Rasmus Hojlund hoàn toàn vắng mặt - không ra sân, không vào danh sách đá chính. Đây đã là lần thứ ba trong năm trận giao hữu, tiền đạo Đan Mạch bị gạt khỏi đội hình, và là trận thứ hai liên tiếp Amorim chọn phương án khác.

Sự thoải mái của Hojlund khi khởi động, thậm chí tung hứng bóng, chỉ càng làm nổi bật khoảng cách giữa anh và HLV. Với một cầu thủ đang nằm trong diện “có thể bán”, khó có thể trông đợi vào vai trò trung tâm lâu dài.

HLV Ruben Amorim đã có những quân bài mà ông yêu cầu.

Cách vài giờ trước trận, MU công bố chính thức bản hợp đồng bom tấn với Sesko. Tiếng reo hò khi anh xuất hiện trên khán đài nói lên tất cả: CĐV tin đây là trung phong mà đội bóng cần. Joshua Zirkzee vẫn chấn thương, và trong mắt Amorim, anh phù hợp hơn ở vai trò số 10. Mbeumo hay Mount có thể linh hoạt, nhưng không ai đủ khả năng “đóng cọc” trước khung thành đối phương.

Sesko không chỉ đến để ghi bàn. Sự hiện diện của anh còn nhằm giải phóng Bruno Fernandes khỏi gánh nặng phải vừa kiến tạo vừa dứt điểm.

Trước Fiorentina, Fernandes vẫn là điểm sáng hiếm hoi: năng nổ, chính xác trên chấm luân lưu và không ngừng thúc giục đồng đội tăng nhịp. Nhưng một đội bóng lớn không thể để số 8 gánh toàn bộ nhiệm vụ tấn công. MU cần một “đầu tàu” ở tuyến trên để chuyển hóa áp lực thành bàn thắng - điều Sesko được kỳ vọng sẽ mang lại ngay từ vòng mở màn gặp Arsenal.

Những lỗ hổng chưa vá

Nếu hàng công chưa trọn vẹn, hàng thủ MU cũng chưa tạo cảm giác yên tâm. Amorim chưa một lần giữ nguyên bộ ba trung vệ trong giai đoạn chuẩn bị.

Trước Fiorentina, Ayden Heaven dính chấn thương, buộc Luke Shaw trở lại. Sự thay đổi liên tục này khiến hệ thống phòng ngự thiếu ổn định, đặc biệt trước những đối thủ giàu tốc độ và thể lực.

Tuyến giữa cũng chưa thuyết phục. Matheus Cunha mờ nhạt, phải nhận chỉ đạo trực tiếp từ HLV. Amad và Mbeumo bắt đầu cho thấy sự ăn ý bên cánh phải, nhưng những pha phối hợp vẫn thiếu sự mạch lạc. Khi bị pressing chặt, MU dễ rơi vào bế tắc - một vấn đề kéo dài từ mùa trước mà chưa có lời giải dứt điểm.

Cunha nỗ lực hoà nhập với Manchester United.

Giao hữu cho phép thử nghiệm, nhưng Premier League không chờ đợi. Chỉ một tuần nữa, MU sẽ đối đầu Arsenal - đội bóng nổi tiếng với nhịp độ cao và khả năng áp đảo từ những phút đầu. Trong khi đó, MU trước Fiorentina lại nhập cuộc chậm chạp như một buổi “đi bộ thể dục”. Nếu không cải thiện, họ có thể trả giá ngay ở vòng mở màn.

Amorim giờ không còn nhiều thời gian. Sesko cần được hòa nhập ngay vào hệ thống, hàng công phải có một phương án rõ ràng, và hàng thủ cần sự ổn định. Hai chiếc cúp giao hữu không thể che lấp thực tế: hơn 200 triệu bảng đã được chi, nhưng hiệu quả thực tế vẫn là dấu hỏi. Sesko là lời hứa hẹn, nhưng để lời hứa trở thành hiện thực, MU phải tạo ra cấu trúc phục vụ đúng nghĩa cho một trung phong.

Trận gặp Fiorentina có thể coi là lời nhắc nhở. Trận gặp Arsenal sẽ là bài kiểm tra thật sự. Lúc đó, người hâm mộ sẽ biết liệu Sesko có thể chấm dứt cơn khát số 9 kéo dài từ thời Van Persie, hay chỉ trở thành một cái tên đắt giá nữa trong danh sách dài những thử nghiệm bất tận ở Old Trafford.