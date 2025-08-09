Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU giành 3 chiếc cúp trong hè 2025

  • Thứ bảy, 9/8/2025 21:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU khép lại hè 2025 với thành tích ấn tượng khi giành trọn 3 danh hiệu gồm Defining Education Challenge Cup, Premier League Summer Series và Snapdragon Cup.

Danh hiệu thứ 3 của MU trong hè 2025.

Hành trình của MU trong hè 2025 bắt đầu bằng chiến thắng tại Defining Education Challenge Cup, sau khi thắng 3-1 trước tuyển Hong Kong (Trung Quốc) hôm 30/5. Tiếp đó, "Quỷ đỏ" thể hiện phong độ ổn định tại giải Premier League Summer Series, lần lượt đánh bại West Ham, Bournemouth và hòa Everton để đứng đầu bảng.

Danh hiệu thứ ba - Snapdragon Cup, được ấn định ngay tại Old Trafford tối 9/8. Sau kết quả hòa 1-1 với Fiorentina trong 90 phút, MU giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu. Đây cũng là màn trình diễn mà các tân binh như Bryan Mbeumo hay Matheus kịp để lại dấu ấn, tạo thêm sự phấn khích cho người hâm mộ.

Ba chiếc cúp chỉ mang tính chất giao hữu nhưng vẫn có ý nghĩa tinh thần lớn, giúp MU khởi đầu mùa giải với sự tự tin cao độ. Sự kết hợp giữa những trụ cột với các gương mặt mới hứa hẹn tạo diện mạo tươi mới cho đội bóng.

Kết thúc tour du đấu hoàn hảo, MU sẽ hướng đến trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Arsenal vào ngày 17/8. Với cú hat-trick danh hiệu trong tay, người hâm mộ có lý do để kỳ vọng vào một mùa giải bùng nổ của "Quỷ đỏ" dưới thời Ruben Amorim.

Mbeumo gây sốt với màn trình diễn tốc độ

Tối 9/8, MU khép lại giai đoạn tiền mùa giải với chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu trước Fiorentina trên sân Old Trafford, nhưng tâm điểm của người hâm mộ đổ dồn vào Bryan Mbeumo.

1 giờ trước

De Gea cứu thua ấn tượng trước MU

Thủ môn Fiorentina, David de Gea tỏa sáng khi chạm trán đội bóng cũ Manchester United trong trận giao hữu tối 9/8.

1 giờ trước

Lộ diện số áo của Sesko ở MU

Trong ngày ra mắt khán giả Old Trafford, Benjamin Sesko làm dấy lên nghi vấn sẽ khoác áo số 30 sau khi tân binh Diego Leon bất ngờ đổi sang số 35 trước trận giao hữu với Fiorentina.

1 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Mu hat-trick danh hiệu Ngoại hạng Anh Everton hat-trick MU Amorim

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý