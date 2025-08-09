MU giành 3 chiếc cúp trong hè 2025

MU khép lại hè 2025 với thành tích ấn tượng khi giành trọn 3 danh hiệu gồm Defining Education Challenge Cup, Premier League Summer Series và Snapdragon Cup.

Danh hiệu thứ 3 của MU trong hè 2025.

Hành trình của MU trong hè 2025 bắt đầu bằng chiến thắng tại Defining Education Challenge Cup, sau khi thắng 3-1 trước tuyển Hong Kong (Trung Quốc) hôm 30/5. Tiếp đó, "Quỷ đỏ" thể hiện phong độ ổn định tại giải Premier League Summer Series, lần lượt đánh bại West Ham, Bournemouth và hòa Everton để đứng đầu bảng.

Danh hiệu thứ ba - Snapdragon Cup, được ấn định ngay tại Old Trafford tối 9/8. Sau kết quả hòa 1-1 với Fiorentina trong 90 phút, MU giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu. Đây cũng là màn trình diễn mà các tân binh như Bryan Mbeumo hay Matheus kịp để lại dấu ấn, tạo thêm sự phấn khích cho người hâm mộ.

Ba chiếc cúp chỉ mang tính chất giao hữu nhưng vẫn có ý nghĩa tinh thần lớn, giúp MU khởi đầu mùa giải với sự tự tin cao độ. Sự kết hợp giữa những trụ cột với các gương mặt mới hứa hẹn tạo diện mạo tươi mới cho đội bóng.

Kết thúc tour du đấu hoàn hảo, MU sẽ hướng đến trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Arsenal vào ngày 17/8. Với cú hat-trick danh hiệu trong tay, người hâm mộ có lý do để kỳ vọng vào một mùa giải bùng nổ của "Quỷ đỏ" dưới thời Ruben Amorim.