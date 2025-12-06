Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lá thăm ủng hộ tuyển Bồ Đào Nha

  • Thứ bảy, 6/12/2025 10:40 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Nếu không có bất ngờ xảy ra, Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng giành ngôi đầu tại vòng bảng World Cup 2026.

Tuyển Bồ Đào Nha sáng cửa vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả bốc thăm rạng sáng 6/12, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Colombia, tân binh Uzbekistan và đội thắng play-off liên lục địa giữa Jamaica, New Caledonia và CH Congo. Với vị thế đội hạt giống số một, Bồ Đào Nha được kỳ vọng đứng đầu bảng.

Dư luận cho rằng đây là bảng đấu nhẹ nhàng với Cristiano Ronaldo và đồng đội. Nếu hoàn thành mục tiêu trên, thầy trò HLV Roberto Martinez nhiều khả năng sẽ gặp một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt ở vòng 32 đội.

Vòng 16 đội sau đó hứa hẹn thử thách lớn hơn, khi đối thủ tiềm năng là tuyển Italy nếu họ vượt qua vòng play-off khu vực châu Âu và thi đấu tốt tại vòng bảng.

Kịch bản được người hâm mộ kỳ vọng nhất có thể xuất hiện ở tứ kết. Nếu Argentina và Bồ Đào Nha đều giành ngôi nhất bảng, Ronaldo và Lionel Messi, hai tượng đài của bóng đá thế giới, sẽ có lần đầu chạm trán nhau tại một kỳ World Cup.

Nếu tiếp tục tiến sâu, Bồ Đào Nha có thể chạm trán Brazil hoặc Anh ở bán kết, trước khi đối đầu một ứng viên sáng giá khác là Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Cùng với Messi, Ronaldo nhiều khả năng sẽ góp mặt tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Dù bước sang tuổi 41 vào mùa hè năm sau, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn rất tự tin vào phong độ và thể lực của bản thân để góp sức cho đội nhà.

Siêu phẩm của Ronaldo Cristiano Ronaldo thực hiện cú ngả bàn đèn mẫu mực, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej thuộc vòng 9 Saudi Pro League rạng sáng 24/11.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha world cup 2026

Đọc tiếp

Hai doi duy nhat co the keo Fabregas roi Como hinh anh

Hai đội duy nhất có thể kéo Fabregas rời Como

1 giờ trước 10:12 6/12/2025

0

Cesc Fabregas đang đưa ra một thông điệp rõ ràng về tương lai: anh chỉ rời Como trong trường hợp Barcelona hoặc Manchester City nghiêm túc muốn bổ nhiệm bản thân làm HLV trưởng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý