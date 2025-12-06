Lá thăm ủng hộ tuyển Bồ Đào Nha

Nếu không có bất ngờ xảy ra, Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng giành ngôi đầu tại vòng bảng World Cup 2026.

Tuyển Bồ Đào Nha sáng cửa vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả bốc thăm rạng sáng 6/12, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Colombia, tân binh Uzbekistan và đội thắng play-off liên lục địa giữa Jamaica, New Caledonia và CH Congo. Với vị thế đội hạt giống số một, Bồ Đào Nha được kỳ vọng đứng đầu bảng.

Dư luận cho rằng đây là bảng đấu nhẹ nhàng với Cristiano Ronaldo và đồng đội. Nếu hoàn thành mục tiêu trên, thầy trò HLV Roberto Martinez nhiều khả năng sẽ gặp một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt ở vòng 32 đội.

Vòng 16 đội sau đó hứa hẹn thử thách lớn hơn, khi đối thủ tiềm năng là tuyển Italy nếu họ vượt qua vòng play-off khu vực châu Âu và thi đấu tốt tại vòng bảng.

Kịch bản được người hâm mộ kỳ vọng nhất có thể xuất hiện ở tứ kết. Nếu Argentina và Bồ Đào Nha đều giành ngôi nhất bảng, Ronaldo và Lionel Messi, hai tượng đài của bóng đá thế giới, sẽ có lần đầu chạm trán nhau tại một kỳ World Cup.

Nếu tiếp tục tiến sâu, Bồ Đào Nha có thể chạm trán Brazil hoặc Anh ở bán kết, trước khi đối đầu một ứng viên sáng giá khác là Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Cùng với Messi, Ronaldo nhiều khả năng sẽ góp mặt tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Dù bước sang tuổi 41 vào mùa hè năm sau, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn rất tự tin vào phong độ và thể lực của bản thân để góp sức cho đội nhà.

