Barcelona giảm nhiệt với Julian Alvarez

Kế hoạch đưa Julian Alvarez về Barcelona đang dần nguội lạnh.

Màn trình diễn mờ nhạt của tiền đạo người Argentina tại Spotify Camp Nou vừa qua khiến ban lãnh đạo Barca đánh giá lại toàn bộ thương vụ, đặc biệt trong bối cảnh Atletico Madrid đưa ra mức phí được xem là quá cao cho một cầu thủ chưa thể hiện đúng kỳ vọng.

Alvarez từng được xem là giải pháp tiềm năng cho hàng công Barca ở giai đoạn nửa sau mùa giải. Khả năng di chuyển rộng, pressing mạnh và kỹ thuật tốt giúp anh được so sánh như mẫu tiền đạo phù hợp với triết lý của đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, trong trận đấu gần nhất tại Camp Nou, ngôi sao của Atletico lại gây thất vọng lớn. Anh gần như mất hút trong phần lớn thời gian, không tạo được điểm nhấn và cũng không mang lại sự kết nối cần thiết với các tuyến.

Theo nguồn tin trong CLB, Barca cho rằng màn thể hiện của Alvarez không tương xứng với con số mà Atletico yêu cầu. Đội bóng thủ đô được cho là đòi một khoản phí cao, với kỳ vọng thu lợi lớn từ một cầu thủ đang có thương hiệu lẫn tuổi đời thuận lợi để phát triển. Tuy nhiên, Barca đánh giá rằng mức giá đó không phản ánh đúng giá trị thực tế.

Đội chủ sân Camp Nou hiện trong giai đoạn tái thiết lực lượng, ngân sách chuyển nhượng eo hẹp khiến mọi quyết định đều phải cân nhắc kỹ. Một thương vụ tốn kém nhưng nhiều rủi ro như Alvarez không còn được ưu tiên. Trong nội bộ Barca, quan điểm chung là tìm kiếm một phương án hợp lý hơn về tài chính và phù hợp hơn về phong cách.

Việc Barca giảm nhiệt không đồng nghĩa Alvarez mất cơ hội chuyển CLB, nhưng rõ ràng anh đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng để thuyết phục đội bóng muốn sở hữu mình. Trong khi đó, Barca tiếp tục đánh giá thị trường, hướng tới những lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn cho giai đoạn then chốt của mùa giải.