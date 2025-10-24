Alvarez muốn rời Atletico

Tiền đạo Julian Alvarez từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Atletico Madrid, bất chấp việc đội bóng của HLV Diego Simeone đưa ra những điều khoản hấp dẫn.

Chân sút 25 tuổi khởi đầu mùa 2025/26 thăng hoa khi ghi 6 bàn và có 1 kiến tạo sau 9 trận ở La Liga.

Theo Sport, tiền đạo người Argentina cân nhắc rời khỏi sân Wanda Metropolitano để tìm kiếm bước tiến mới trong sự nghiệp. Alvarez gia nhập Atletico Madrid vào năm 2024 với nhiều kỳ vọng. Anh nhanh chóng trở thành trụ cột trong hàng công của đội bóng. Tuy nhiên, sự sa sút về thành tích của CLB thời gian qua khiến tiền đạo 25 tuổi không hài lòng.

Alvarez còn hợp đồng với CLB đến năm 2030, kèm điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro - con số mà nhiều đội không thể chạm tới trong tình cảnh tài chính hiện nay. Song, để an tâm hơn, Atletico đề xuất gia hạn hợp đồng với cầu thủ đến năm 2032, bao gồm điều khoản giải phóng trị giá mới lên mốc 1 tỷ euro, cộng thêm cơ hội mang áo số 10 - biểu tượng của những ngôi sao lớn tại CLB.

Thế nhưng, cầu thủ người Argentina thẳng thừng từ chối đề xuất gia hạn hợp đồng, hướng tới việc rời câu lạc bộ vào năm 2026, với mục tiêu tìm kiếm một môi trường giúp anh tiếp tục phát triển sự nghiệp. Quyết định này không chỉ gây bất ngờ mà còn làm dấy lên nhiều đồn đoán về bến đỗ tiếp theo của Alvarez.

Trong bối cảnh đó, Barcelona nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Alvarez. Đội bóng xứ Catalonia xem tiền đạo này như một mảnh ghép lý tưởng cho hàng công trong tương lai. Tuy nhiên, để chiêu mộ Alvarez, Barcelona sẽ phải đối mặt với thách thức lớn về tài chính, khi Atletico được cho là sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng vượt ngưỡng 200 triệu euro.