Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Alvarez muốn rời Atletico

  • Thứ sáu, 24/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Tiền đạo Julian Alvarez từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Atletico Madrid, bất chấp việc đội bóng của HLV Diego Simeone đưa ra những điều khoản hấp dẫn.

Chân sút 25 tuổi khởi đầu mùa 2025/26 thăng hoa khi ghi 6 bàn và có 1 kiến tạo sau 9 trận ở La Liga.

Theo Sport, tiền đạo người Argentina cân nhắc rời khỏi sân Wanda Metropolitano để tìm kiếm bước tiến mới trong sự nghiệp. Alvarez gia nhập Atletico Madrid vào năm 2024 với nhiều kỳ vọng. Anh nhanh chóng trở thành trụ cột trong hàng công của đội bóng. Tuy nhiên, sự sa sút về thành tích của CLB thời gian qua khiến tiền đạo 25 tuổi không hài lòng.

Alvarez còn hợp đồng với CLB đến năm 2030, kèm điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro - con số mà nhiều đội không thể chạm tới trong tình cảnh tài chính hiện nay. Song, để an tâm hơn, Atletico đề xuất gia hạn hợp đồng với cầu thủ đến năm 2032, bao gồm điều khoản giải phóng trị giá mới lên mốc 1 tỷ euro, cộng thêm cơ hội mang áo số 10 - biểu tượng của những ngôi sao lớn tại CLB.

Thế nhưng, cầu thủ người Argentina thẳng thừng từ chối đề xuất gia hạn hợp đồng, hướng tới việc rời câu lạc bộ vào năm 2026, với mục tiêu tìm kiếm một môi trường giúp anh tiếp tục phát triển sự nghiệp. Quyết định này không chỉ gây bất ngờ mà còn làm dấy lên nhiều đồn đoán về bến đỗ tiếp theo của Alvarez.

Trong bối cảnh đó, Barcelona nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Alvarez. Đội bóng xứ Catalonia xem tiền đạo này như một mảnh ghép lý tưởng cho hàng công trong tương lai. Tuy nhiên, để chiêu mộ Alvarez, Barcelona sẽ phải đối mặt với thách thức lớn về tài chính, khi Atletico được cho là sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng vượt ngưỡng 200 triệu euro.

MU bạo chi 120 triệu euro cho 2 tân binh

MU đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

30:1802 hôm qua

Tường Linh

Alvarez Atletico

    Đọc tiếp

    Viet Nam khong khieu nai bong da Malaysia hinh anh

    Việt Nam không khiếu nại bóng đá Malaysia

    17 phút trước 16:59 25/10/2025

    0

    Hoàng tử bang Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), công khai chỉ trích cách xử lý của FIFA, đồng thời khẳng định Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không gửi đơn khiếu nại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý