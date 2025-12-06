Marcelo gửi thông điệp tới Vinicius: 'Cậu ấy cần im lặng'

Marcelo lên tiếng về Vinicius với một thông điệp thẳng thắn: giữ im lặng, tập trung vào bóng đá và để mọi lời bàn tán trôi qua.

Vinicius gây ra nhiều tranh cãi ở Real Madrid.

Marcelo Vieira vừa gây chú ý khi đưa ra lời khuyên trực diện dành cho Vinicius Junior trong buổi xuất hiện tại podcast “Bajo Los Palos by Flexicar” của Iker Casillas. Hậu vệ người Brazil, người giải nghệ trong năm 2025 sau khi giành 25 danh hiệu cùng Real Madrid, chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nghiệp, trong đó có nhận xét về đàn em đồng hương.

Casillas đặt câu hỏi về Vinicius, nhân tố quan trọng bậc nhất của Real Madrid trong những năm gần đây nhưng cũng liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi bởi thái độ và phản ứng trên sân. Marcelo nhớ lại thời điểm Vinicius mới đến Madrid khi mới 18 tuổi: “Cậu ấy là một đứa trẻ, có nhiều vấn đề, có nhiều thứ phải cải thiện. Nhưng đó là một cậu bé có trái tim tốt và thông minh. Cậu ấy biết mình cần làm gì để tiến bộ”.

Marcelo khẳng định Vinicius hiện tại là một cầu thủ “không thể tranh cãi”, sở hữu sự thông minh và tốc độ xử lý bóng hiếm có. Tuy vậy, anh cũng thừa nhận áp lực dành cho tiền đạo Brazil là rất lớn: “Ở Real Madrid, ai cũng ở dưới ánh đèn. Trường hợp của Vinicius còn nghiêm trọng hơn. Nói chuyện với người khác, với HLV… cuối cùng đó là vấn đề của chính bạn”.

Từ kinh nghiệm của mình, Marcelo đưa ra lời khuyên ngắn gọn nhưng mạnh mẽ: “Cậu ấy cần im lặng, tập luyện, thi đấu, ghi bàn. Cứ để họ nói. Hãy giữ sự bình tĩnh. Và đó cũng là điều cậu ấy đang làm lúc này”.

Lời nhắn của Marcelo gây chú ý bởi tính thẳng thắn, nhưng đồng thời phản ánh sự bảo vệ dành cho Vinicius, cầu thủ vừa là ngôi sao lớn, vừa là mục tiêu công kích thường xuyên của truyền thông và đối thủ.