Báo động đỏ cho Vinicius

Tại Valdebebas, người ta bắt đầu cảm nhận rõ nỗi bất an không nói thành lời khi Vinicius trải qua quãng thời gian khô hạn bàn thắng dài nhất kể từ khi khoác áo Real Madrid.

Vinicius tịt ngòi càng làm tăng thêm áp lực cho Mbappe.

Sáng 4/12, Real Madrid thắng tưng bừng 3-0 trước Athletic Bilbao thuộc vòng 19 La Liga với cú đúp của Kylian Mbappe và bàn còn lại do công Eduardo Camavinga. Trong khi đó, đối tác của Mbappe là Vinicius tịt ngòi. Suốt 10 trận gần nhất, mũi nhọn người Brazil không ghi nổi một bàn.

Từ sau cú đúp vào lưới Villarreal ngày 4/10, Vinicius dường như mất cảm giác sát thủ trước khung thành. Trận gặp Bilbao là minh chứng rõ nhất. Real chơi thanh thoát, tạo được nhịp tấn công quen thuộc, nhưng riêng số 7 bỏ lỡ 2 cơ hội rõ rệt gồm cú dứt điểm chệch cột gang tấc và pha đối mặt bị Unai Simon hóa giải.

Điều khiến tất cả bối rối là Vinicius vẫn chơi hay. Những pha bứt tốc, vượt qua hậu vệ vẫn xuất hiện đều đặn. Anh lôi kéo hàng thủ, mở khoảng trống cho đồng đội, buộc đối phương phải luôn bố trí quân số dày đặc ở biên trái. Nhưng Vinicius không ghi bàn và chỉ có 2 kiến tạo trong hơn hai tháng.

Sự đối lập càng rõ khi đặt cạnh Mbappe. Tiền đạo người Pháp bùng nổ với 30 bàn và 7 kiến tạo sau 24 trận. Hiệu suất chênh lệch ấy vô tình biến Vinicius thành tâm điểm sức ép, bất chấp đóng góp của anh vẫn được đánh giá cao.

Rodrygo còn tệ hơn với chuỗi 31 trận không ghi bàn. Lịch sử Real chưa có tiền đạo nào tịt ngòi lâu như vậy. Bộ đôi Brazil sa sút khiến Real quá phụ thuộc vào Mbappe. Với một cầu thủ luôn sống bằng cảm hứng, Vinicius cần một bàn thắng để đảo chiều cục diện ngay lập tức.