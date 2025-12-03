Lý do Vinicius nổi giận với Real

Việc ban lãnh đạo Real Madrid đột ngột rút lại lời hứa hẹn thưởng 10 triệu euro mỗi mùa khiến Vinicius sẵn sàng rời đi.

Mối quan hệ giữa Vinicius Junior và Real Madrid đang xấu đi.

Tương lai của ngôi sao người Brazil tại Real Madrid đang rơi vào bế tắc do sự khác biệt lớn về yêu cầu điều khoản thưởng giữa hai bên.

Vào tháng 5, Vinicius tiến rất gần đến một thỏa thuận với ban lãnh đạo Real Madrid. Theo ESPN, bản hợp đồng mới dự kiến sẽ mang lại cho tiền đạo 25 tuổi mức lương cố định lên đến 20 triệu euro mỗi năm, kèm theo 10 triệu euro tiền thưởng dựa trên thành tích cá nhân và tập thể, như số bàn thắng, kiến tạo hay danh hiệu giành được.

Điều này sẽ đẩy tổng thu nhập của Vinicius lên mức cao nhất đội bóng, ngang tầm với Kylian Mbappe. Đôi bên gần như đồng ý mọi điều khoản và lên kế hoạch để ký kết hợp đồng mới, giúp Vinicius ở lại Bernabeu đến năm 2030.

Tuy nhiên, phía Real Madrid sau đó đột ngột thay đổi những điều khoản đã đàm phán. Khoản 10 triệu euro thưởng, yếu tố then chốt để Vinicius chấp nhận mà không làm "phá vỡ" cấu trúc lương của CLB, bị loại bỏ hoàn toàn.

Thay vào đó, đề xuất từ Real chỉ tập trung vào mức lương cố định khoảng 20-23 triệu euro/năm, mà không kèm theo các khoản biến đổi hấp dẫn. Điều này khiến phía Vinicius nổi giận và cảm thấy "không công bằng". Mọi thứ tệ hơn sau khi Vinícius có sự bất đồng trong mối quan hệ với HLV Xabi Alonso từ đầu mùa.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius kéo dài đến tháng 6/2027, với mức lương khoảng 17 triệu euro/năm (bao gồm thưởng). Các cuộc đàm phán giữa cầu thủ và Real có thể kéo dài sang năm 2026, bởi nội bộ "Los Blancos" vẫn coi Vinicius là tài sản quý giá.