Timo Werner rời châu Âu

  • Thứ ba, 13/1/2026 06:47 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Cựu tiền đạo Chelsea và Tottenham, Timo Werner đạt thỏa thuận gia nhập CLB San Jose Earthquakes tại MLS.

Werner sang Mỹ để tìm kiếm cơ hội ra sân.

Mùa giải này, Werner gần như không có cơ hội ra sân tại RB Leipzig, với tổng cộng vỏn vẹn 13 phút thi đấu. Ngôi sao người Đức được thông báo từ hè rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng.

Kể từ khi trở về Leipzig sau một mùa giải cho mượn tại Tottenham, Werner chưa đá chính bất kỳ trận nào, chỉ ra sân từ ghế dự bị 3 lần, gồm 2 lần là những phút bù giờ ngắn ngủi.

Sự thất thế tại Leipzig dẫn đến lần chia tay thứ 3 của Werner với đội bóng này, sau những lần rời đi vào các năm 2020 và 2024. Trước đó, tiền đạo 29 tuổi từng chuyển sang Chelsea với mức phí 47 triệu bảng, và sang Tottenham theo dạng cho mượn mùa trước.

San Jose Earthquakes, đội bóng đang tìm kiếm một trung phong chất lượng, dự kiến trao cho Werner cơ hội tỏa sáng ở MLS. Anh sẽ hưởng một trong những vị trí đặc biệt dành cho các cầu thủ có thu nhập ngoài giới hạn lương trong đội hình Quakes, vốn vẫn còn một suất trống cho phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Mùa trước, San Jose kết thúc ở vị trí thứ 10 tại miền Tây MLS, chỉ kém suất dự play-off một khoảng cách rất hẹp. Việc sở hữu một ngôi sao như Werner được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh mới, giúp đội bóng cải thiện thành tích và hướng tới mục tiêu vượt qua vòng đấu loại trực tiếp ở mùa giải mới.

Minh Nghi

