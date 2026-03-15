Hakimi yêu phải 'phú bà' lắm gai

Mạng xã hội đang bùng nổ trước những lời đồn đoán về mối quan hệ giữa nữ rapper đình đám Cardi B và hậu vệ ngôi sao của PSG, Achraf Hakimi.

Mọi chuyện bắt nguồn từ khoảnh khắc cả hai xuất hiện rất gần gũi trên khán đài sân Parc des Princes, kéo theo hàng loạt những đồn đoán về việc họ đã cùng nhau dùng bữa xả chay trong tháng Ramadan. Đằng sau sự tò mò về chuyện tình cảm này, giới mộ điệu nhanh chóng nhận ra một sự kết hợp tiềm ẩn vô vàn sóng gió.

Cầu thủ người Morocco từng gây chấn động với những lùm xùm chuyển dịch tài sản khi ly hôn, trong khi nữ hoàng nhạc rap vừa chứng minh bản lĩnh thép trước tòa. Cuộc tình chớm nở này đòi hỏi Hakimi phải thực sự thận trọng nếu không muốn vướng vào những rắc rối vượt ngoài tầm kiểm soát.

Quá khứ đầy tiểu xảo của Hakimi

Năng lực chuyên môn của Hakimi là điều khó ai có thể phủ nhận. Kể từ khi gia nhập gã nhà giàu nước Pháp vào năm 2021, anh nhanh chóng khẳng định vị thế của một trong những hậu vệ phải xuất sắc thế giới.

Thành công rực rỡ trên sân cỏ mang lại cho cựu sao Real Madrid một cuộc sống vương giả với khối tài sản ròng ước tính lên tới 40 triệu USD . Tuy nhiên, hình ảnh hào nhoáng đó bị sứt mẻ nghiêm trọng bởi những góc khuất đời tư đầy thị phi.

Khi cuộc hôn nhân giữa anh và nữ diễn viên Hiba Abouk đi đến hồi kết, người vợ cũ đệ đơn ly hôn và yêu cầu chia một nửa khối tài sản kếch xù của nam cầu thủ. Một sự thật ngỡ ngàng được phơi bày trước tòa khi toàn bộ tài sản, từ bất động sản đến tiền lương hàng triệu USD của Hakimi, đều được đăng ký dưới tên của mẹ ruột anh là bà Saida Mouh.

Nước đi cao tay này khiến Hiba Abouk ra đi tay trắng, đồng thời biến Hakimi trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt về đạo đức và sự sòng phẳng trong hôn nhân.

Sóng gió đời tư của Hakimi tiếp tục kéo dài khi phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục vào đầu năm ngoái. Quá trình điều tra pháp lý phủ một bóng đen cực lớn lên hình ảnh của ngôi sao sinh năm 1998, cho thấy anh là một người thường xuyên vướng vào những rắc rối pháp lý nhạy cảm và luôn có những toan tính rất kỹ lưỡng để bảo vệ bản thân cùng khối tài sản cá nhân.

Bản lĩnh của Cardi B không dễ chơi

Nếu Hakimi từng dễ dàng qua mặt vợ cũ trong cuộc chiến pháp lý, anh sẽ phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn khác biệt mang tên Cardi B. Nữ rapper gốc New York vừa giành chiến thắng vang dội tại tòa án California trước nữ bảo vệ Emani Ellis, người kiện và đòi bồi thường 24 triệu USD với cáo buộc hành hung vào năm 2018.

Bước lên bục nhân chứng tự biện hộ, Cardi B phơi bày trọn vẹn nét tính cách bộc trực và quyết liệt làm nên thương hiệu của mình. Cô thẳng thắn thừa nhận bản thân nổi nóng và văng tục khi bị xâm phạm quyền riêng tư lúc đang mang thai, nhưng kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc về tác động vật lý hay miệt thị chủng tộc.

Bồi thẩm đoàn đã hoàn toàn đứng về phía cô sau chưa đầy một giờ nghị án.

Bản lĩnh của giọng ca "I Like It" càng được bộc lộ rõ nét qua lời tuyên bố dứt khoát bên ngoài tòa án. Cô dõng dạc khẳng định bản thân lao động chăm chỉ để kiếm tiền và tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn cách dùng tiền dàn xếp để êm chuyện.

Nữ ca sĩ tuyên bố sẵn sàng kiện ngược và bắt những kẻ thưa kiện vô lý phải trả giá thích đáng. Sự tự tin, cá tính nổi loạn cùng khối tài sản khổng lồ tự tay gây dựng khiến Cardi B trở thành một người phụ nữ độc lập và đầy quyền lực. Cô không ngần ngại đối đầu pháp lý và đủ sức nghiền nát những toan tính lợi dụng hình ảnh hay tiền bạc của mình.

Sự kết hợp giữa một cầu thủ lắm tài nhiều tật và một nữ hoàng nhạc rap sở hữu cá tính nảy lửa chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý khổng lồ từ truyền thông. Hakimi cần hiểu rõ rằng người phụ nữ đang ngồi cạnh anh trên khán đài PSG không phải là một bông hoa mỏng manh dễ bị thao túng hay bắt nạt.

Những chiêu trò chuyển tẩu tài sản hay các rắc rối tình ái lấp lửng sẽ khó lòng qua mắt được một người luôn ở thế chủ động và sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ như Cardi B. Bất kỳ một bước đi sai lầm nào trong mối quan hệ này cũng có thể khiến ngôi sao bóng đá người Morocco phải đối mặt với một cơn bão truyền thông và pháp lý tàn khốc nhất trong sự nghiệp.