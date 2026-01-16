Hakimi từ chối vợ cũ, quen bạn gái mới

Nữ diễn viên kiêm vũ công Nora Fatehi, người gốc Morocco, được đồn đoán hẹn hò với Achraf Hakimi.

Achraf Hakimi bị đồn đoán quen diễn viên Nora Fatehi.

Tin đồn bắt đầu lan truyền sau khi và Nora được nhìn thấy thường xuyên tham dự các trận đấu của đội tuyển Morocco tại AFCON 2025. Le Parisien tiết lộ Nora thường xuyên dự khán các trận đấu của đội tuyển Morocco tại AFCON 2025, đồng thời Hakimi cũng tích cực tương tác các bài đăng của nữ diễn viên này trên mạng xã hội.

Nora Fatehi, sinh ra tại Canada nhưng có gốc Morocco, tạo dựng sự nghiệp tại Bollywood với các vai diễn và vũ đạo ấn tượng trong các bộ phim như "Dilbar" hay "Street Dancer 3D". Mối quan hệ tình cảm giữa cô và Hakimi đang khiến cộng đồng bóng đá ở Morocco chú ý. Đặc biệt trong bối cảnh Hiba Abouk, vợ cũ của Hakimi, ngỏ ý xin lỗi và bày tỏ sự hối tiếc vì yêu cầu ly hôn với anh.

Hiba Abouk cho biết mình bị bạn bè lừa dối, hành động theo cảm xúc nhất thời, và cầu xin Hakimi chấp nhận quay lại. Tuy nhiên, lời xin lỗi này được cho là xuất hiện sau khi PSG gia hạn hợp đồng với Hakimi, nâng mức lương hàng năm của anh từ khoảng 10 triệu euro lên 28 triệu euro/mùa.

Nora Fatehi cổ vũ tuyển Morocco ở AFCON 2025.

Hakimi hiển nhiên không đồng ý với lời đề nghị từ vợ cũ. Nguồn tin thân thiết cho biết anh đang hạnh phúc với tình mới. Hồi năm 2023, Hiba Abouk đâm đơn ly dị Hakimi và đòi được chia đôi tài sản của hậu vệ người Morocco, được ước tính lên tới 15 triệu euro.

Tuy nhiên, thực tế Hakimi không trực tiếp đứng tên phần lớn tài sản của mình. Mọi tài sản giá trị nhất của cầu thủ đều do mẹ anh quản lý và đứng tên. Hiba Abouk tiếp tục yêu cầu chồng cũ bồi thường 10 triệu euro nhưng phía Hakimi chỉ đồng ý trả hai triệu euro. Nữ diễn viên sau đó nộp đơn kiện ra tòa, cáo buộc chồng cũ tội lừa đảo và tẩu tán tài sản.

Tuy nhiên, Hiba Abouk thất bại trong các vụ kiện này. Hakimi và người đẹp hơn 12 tuổi gặp nhau từ năm 2018. Hai người từng kết hôn năm 2020 và có hai con chung. Chuyện tình của cả hai từng được truyền thông và người hâm mộ ca ngợi trước khi biến cố xảy đến vào năm 2023.

Hakimi bị điều tra vì cáo buộc tấn công tình dục một cô gái trẻ tại nhà. Abouk đâm đơn đòi ly dị và quyết chia tay ngôi sao sinh năm 1998, nhưng ngỡ ngàng vì mọi tài sản giá trị nhất của cầu thủ đều do mẹ anh quản lý và đứng tên.

