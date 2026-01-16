U23 Việt Nam phải dè chừng chân sút nhập tịch của UAE

Về mặt lý thuyết, Junior Ndiaye là chân sút có lý lịch cùng đẳng cấp tốt nhất của U23 UAE ở thời điểm hiện tại.

Tiền đạo Junior Ndiaye từng là tài năng trẻ của bóng đá Pháp trước khi chọn nhập tịch UAE.

Tiền đạo sở hữu hai dòng máu Senegal và Cameroon thực tế mới nhập tịch UAE hồi năm 2024. Dù trước đó, anh từng là thành viên của đội U17 Pháp vô địch Euro 2022.

Từ nhà vô địch của U17 Pháp

Giống nhiều cầu thủ đang chơi tại Ligue 1 và tuyển Pháp, Ndiaye cũng có gốc gác châu Phi, nhưng trưởng thành từ lò đào tạo của Montpellier, đại diện có nhiều năm chơi ở Ligue 1 và chỉ mới rớt xuống Ligue 2 cuối mùa trước.

Năm 2022, Ndiaye nằm trong nhóm những tài năng trẻ hay nhất bóng đá Pháp cấp độ U17, sau khi vô địch châu Âu bằng màn lội ngược dòng kịch tính trước Hà Lan trong trận chung kết.

Những người đồng đội của Ndiaye khi đó gồm có Desire Doue, chân sút ghi bàn ở chung kết Champions League 2025, tiền vệ khác cũng của PSG, Warren Zaire-Emery và tiền đạo Mathys Tel (Tottenham).

Điều đó cho thấy Ndiaye từng được kỳ vọng lớn như thế nào. Thế nhưng, bóng đá đỉnh cao luôn khắc nghiệt, và Ndiaye đơn giản cần thêm thời gian.

Sinh tại Dubai, nơi cha cậu, Samba, là tay săn bàn thành công cho Al Nasr giữa những năm 2000, Ndiaye hội tụ đủ mọi yếu tố để LĐBĐ UAE xem là trọng tâm cho kế hoạch dự World Cup 2030.

Ndiaye còn trẻ, sinh ra tại Dubai, sẵn sàng chuyển quốc tịch để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên ở cấp độ ĐTQG. Và quan trọng nhất, anh vẫn nung nấu ý định tỏa sáng tại bóng đá châu Âu.

Junior Ndiaye đã ra mắt đội một Montpellier ở Ligue 1.

Sau khi gây ấn tượng ở đội trẻ Montpellier, Ndiaye được nhập tịch UAE và gọi lên thẳng ĐTQG cho vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11/2025. Ndiaye sau đó trở thành chân sút chủ lực của U23 UAE tại Giải Tây Á và hiện tại là U23 Asian Cup.

Niềm hy vọng lớn nhất của U23 UAE

Sở hữu thể hình tốt (1,83 m), tốc độ, thể lực và khả năng càn lướt khiến Ndiaye là mối đe dọa với mọi hàng thủ ở cấp độ U23. Ndiaye ghi 4 bàn trong 7 trận gần nhất cho U23 UAE. Anh đã ghi bàn ở giải U23 châu Á năm nay, khi sút tung lưới U23 Qatar trong loạt trận mở màn.

Tròn 20 tuổi vào cuối tháng 3 năm ngoái, Ndiaye lần đầu ra mắt đội một Montpellier ở Ligue 1 vào cuối mùa giải 2024/25, dù CLB khi đó đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

Mùa này, Ndiaye vẫn chơi song song giữa đội trẻ và đội chính Montpellier ở Ligue 2. Chân sút của UAE ghi 1 bàn ở Ligue 2 và có 6 bàn cho đội trẻ Montpellier.

Khả năng pressing, hỗ trợ phòng ngự cũng là điểm cộng khác của Ndiaye. Zoumana Camara, HLV hiện tại của Montpellier, có niềm tin lớn vào chân sút sinh năm 2005. Ông tin rằng Ndiaye có thể giúp Montpellier trở lại Ligue 1.

Nhưng trước hết, chân sút này phải thể hiện được mình tại giải U23 châu Á, nơi trình độ thấp hơn nhiều so với Ligue 2 hoặc Ligue 1. Dẫu sao, Ndiaye không lạ gì các giải trẻ. Khi đối đầu các đối thủ cùng trang lứa, Ndiaye vẫn là tiền đạo nguy hiểm, như những gì anh từng làm ở U17 Euro 2022 hay các giải trẻ Pháp.

