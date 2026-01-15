Báo UAE dè chừng U23 Việt Nam trước tứ kết châu Á

Truyền thông UAE đồng loạt đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ kỷ luật, tổ chức tốt và cực kỳ khó lường trước cuộc chạm trán ở vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đang có sự tự tin lên cao.

Trước trận đấu sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1, báo chí UAE thể hiện rõ sự thận trọng khi phân tích cuộc đối đầu giữa U23 UAE và U23 Việt Nam. Điểm chung trong các bài viết là sự thừa nhận phong độ ổn định và cách vận hành chặt chẽ của đội bóng Đông Nam Á, yếu tố khiến cục diện tứ kết trở nên khó đoán hơn so với dự báo ban đầu.

Theo Al Bayan, việc U23 Việt Nam giành trọn điểm số ở vòng bảng đã tạo ra lợi thế tâm lý rất lớn. Tờ báo này cho rằng sự tự tin ấy không đến từ những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân, mà được xây dựng trên nền tảng kỷ luật chiến thuật và khả năng tổ chức phòng ngự ổn định. Trong mắt Al Bayan, đó chính là lý do khiến U23 Việt Nam trở thành “đối thủ khó chịu” với bất kỳ đội bóng nào ở giai đoạn knock-out.

Cùng quan điểm, Al Khaleej nhận định cuộc đối đầu ở tứ kết là phép thử thực sự dành cho U23 UAE. Sự khác biệt trong hành trình vòng bảng của hai đội được tờ báo này nhấn mạnh như một chi tiết đáng chú ý. Trong khi U23 UAE không duy trì được sự ổn định tuyệt đối, U23 Việt Nam lại cho thấy họ vận hành dựa trên một hệ thống rõ ràng, ưu tiên tính tập thể hơn là phụ thuộc vào các cá nhân nổi bật.

Ở góc nhìn khác, Emarat Al Youm tập trung phân tích cách tiếp cận trận đấu của U23 Việt Nam. Tờ báo này mô tả đội bóng áo đỏ là tập thể chơi điềm tĩnh, kiên nhẫn và rất nhạy bén trong việc khai thác sai lầm của đối phương. Emarat Al Youm đồng thời cảnh báo rằng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến U23 UAE phải trả giá khi đối đầu một đội bóng được tổ chức tốt như Việt Nam.

Nhìn chung, truyền thông UAE không né tránh việc thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam. Những đánh giá từ Al Bayan, Al Khaleej hay Emarat Al Youm đều cho thấy sự tôn trọng dành cho đối thủ đến từ Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, trận tứ kết không chỉ là cuộc so tài về chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh và khả năng duy trì sự tập trung của U23 UAE trước một U23 Việt Nam đang đạt độ chín về lối chơi.