HLV Kim Sang-sik cảnh giác 2 cầu thủ U23 UAE

Trước trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE vào tối 16/1, HLV Kim Sang Sik thể hiện sự thận trọng nhưng tự tin vào khả năng của các học trò.

HLV Kim khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận tứ kết.

Trong buổi họp báo trước trận vào chiều 15/1 (giờ Hà Nội), nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá đối thủ Tây Á sở hữu nhiều cá nhân nổi bật, song khẳng định U23 Việt Nam có phương án đối phó rõ ràng.

Theo HLV Kim, cầu thủ mang áo số 16 của UAE (Junior Ndiaye) là mối đe dọa lớn nhất. "Đó là cầu thủ có thể hình, tốc độ và khả năng tạo đột biến cao. Các hậu vệ của chúng tôi như Hiểu Minh, Nhật Minh và Lý Đức sẽ phải đặc biệt tập trung", ông nói.

Bên cạnh đó, cầu thủ số 10 (Mansoor Saeed) cùng một số mũi tấn công khác của UAE cũng được ban huấn luyện Việt Nam đưa vào diện theo dõi đặc biệt. "UAE có nhiều cầu thủ nguy hiểm, nhưng tôi tin chúng tôi đủ khả năng kiểm soát tất cả", HLV Kim khẳng định.

Liên quan đến tình trạng của Đình Bắc và Văn Thuận, hai trụ cột không tham gia trọn vẹn buổi tập ngày 14/1, HLV Kim cho biết cả hai chỉ gặp vấn đề thể trạng nhẹ. "Chúng tôi chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau. Việc họ có ra sân hay không sẽ được quyết định sát giờ thi đấu", ông nói, đồng thời từ chối tiết lộ chi tiết.

HLV Kim xác nhận tình trạng của Đình Bắc không đáng lo.

Nhìn lại hành trình vòng bảng với 3 trận toàn thắng, HLV Kim xem đó là minh chứng cho bước tiến mạnh mẽ của U23 Việt Nam. "9 điểm không phải điểm kết thúc, mà là nền tảng để chúng tôi hướng tới mục tiêu cao hơn. Các cầu thủ đang rất khát khao và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo", ông nhấn mạnh.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim thừa nhận U23 UAE vượt trội về thể hình, sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên, ông tin U23 Việt Nam có lợi thế về tính tổ chức, kỷ luật chiến thuật và thêm một ngày nghỉ để hồi phục.

Khép lại buổi họp báo, HLV Kim gửi lời cảm ơn các học trò và người hâm mộ, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết thắng.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

