U23 Việt Nam sẽ thay phần còn lại của giải thách thức Nhật Bản?

Vòng bảng giải U23 châu Á còn chưa khép lại, nhưng cục diện của giải đấu dần hiện ra rõ ràng: đây đang là cuộc chơi của U23 Nhật Bản và phần còn lại.

U23 Nhật toàn thắng tại vòng bảng.

Ban đầu, Nhật Bản và Saudi Arabia được xem là hai ứng viên vô địch nặng ký nhất khi họ vô địch 2 giải gần đây. Ngoài ra, Saudi Arabia còn sở hữu lợi thế chủ nhà.

Thế nhưng, việc U23 Việt Nam loại Saudi Arabia ngay từ vòng bảng đã làm thay đổi hoàn toàn trật tự ban đầu. Kể từ thời điểm đó, Nhật Bản chính là ứng viên số một duy nhất, vượt trội so với tất cả đội bóng còn lại.

Nhật Bản, ứng viên số một với sức mạnh vượt trội

Sau vòng bảng, chỉ còn hai đội toàn thắng là U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, nếu đặt hai hành trình này lên bàn cân, sự khác biệt là rất rõ ràng. Trong khi U23 Việt Nam phải chờ đến những khoảnh khắc quyết định muộn, thậm chí cần cả yếu tố may mắn để vượt qua Kyrgyzstan và Saudi Arabia, thì Nhật Bản lại tiến bước một cách nhẹ nhàng, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ba trận đấu, Nhật Bản ghi tổng cộng 10 bàn và không để lọt lưới lần nào. Chiến thắng 5-0 trước Syria ở trận ra quân cho thấy họ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Hai trận sau, dù chủ động giảm nhịp độ để giữ sức, Nhật Bản vẫn dễ dàng vượt qua UAE với tỷ số 3-0 và Qatar 2-0. Điều đáng nói là Nhật Bản không cần phải kiểm soát bóng áp đảo để áp đặt thế trận. Họ chỉ cần những pha phối hợp có nhịp điệu, chính xác và đủ nhanh là tạo ra khác biệt.

Những con số thống kê phản ánh rất rõ sự vượt trội ấy. Trước Syria, Nhật Bản chỉ cầm bóng 51% nhưng tung ra tới 19 cú dứt điểm và tạo xG 2,34.

Gặp UAE, tỷ lệ kiểm soát bóng tăng lên 61%, số cú sút là 16 và xG vọt lên 2,94. Ngay cả trận cuối gặp Qatar, khi Nhật chỉ cầm bóng 52%, họ vẫn dứt điểm tới 22 lần với xG 1,35. Điều đó cho thấy hiệu quả trong khâu tổ chức tấn công của Nhật Bản cao đến mức nào.

Các cầu thủ Nhật Bản "dạo chơi" tại vòng bảng.

Ở chiều ngược lại, hệ thống phòng ngự của Nhật Bản gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội rõ ràng nào. Syria chỉ tạo ra xG 0,06 sau 4 cú sút, UAE là 0,11 với 3 lần dứt điểm, còn Qatar thậm chí chỉ có đúng 1 cú sút với xG 0,03.

Một đội bóng vừa tấn công hiệu quả, vừa phòng ngự kín kẽ như vậy rõ ràng đang đứng trên một đẳng cấp khác so với phần còn lại của giải đấu.

Ai đủ sức ngăn cản Nhật Bản?

Nhìn vào nhánh đấu, rất khó để tìm ra một đối thủ thực sự có khả năng cản bước Nhật Bản. Ở tứ kết, Jordan gần như không có nhiều cơ hội. Dù Jordan từng gây bất ngờ khi đánh bại Saudi Arabia 3-2, kịch bản ấy khó lặp lại trước một đội bóng có hàng thủ chắc chắn hơn nhiều và hàng công sắc bén hơn hẳn như Nhật Bản.

Đến bán kết, cái tên được kỳ vọng nhất có lẽ là Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội bóng xứ kim chi lại không tạo được niềm tin. Việc để Iran cầm hòa 0-0 và đặc biệt là thất bại trước Uzbekistan cho thấy Hàn Quốc không ở trạng thái tốt nhất.

Nói rằng họ “giấu bài” là khó thuyết phục, bởi chính trận thua Uzbekistan đẩy họ vào thế nguy hiểm, suýt bị loại. Xét thực tế hiện giờ, khả năng Hàn Quốc đủ sức tiến vào bán kết để đá với Nhật cũng là dấu hỏi lớn.

Ở nhánh đấu còn lại, Uzbekistan là cái tên đáng chú ý nhất. Họ có bề dày thành tích ấn tượng với bốn lần liên tiếp vào bán kết và góp mặt ở chung kết 2 giải gần đây, đồng thời chính là bại tướng của Nhật Bản tại chung kết 2024. Dẫu vậy, ngoài trận đấu xuất thần trước Hàn Quốc, Uzbekistan chưa để lại nhiều dấu ấn rõ nét ở vòng bảng với 5 bàn thắng, 2 bàn thua.

U23 Việt Nam là "ẩn số" thú vị tại VCK U23 châu Á 2026.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến U23 Việt Nam. Việc toàn thắng ở vòng bảng cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tiến bộ vượt bậc về bản lĩnh và khả năng chịu áp lực.

Tuy nhiên, để có thể gặp Nhật Bản ở chung kết, U23 Việt Nam sẽ phải vượt qua một hành trình đầy thử thách. Trước mắt là UAE ở tứ kết, đối thủ từng nhiều lần gieo sầu cho Việt Nam trong quá khứ. Xa hơn, nếu đi tiếp, rất có thể Việt Nam sẽ phải chạm trán Uzbekistan ở bán kết.

So với Nhật Bản, U23 Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định về sự ổn định và hiệu quả trong khâu dứt điểm. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ.

Nếu Nhật Bản đang là “cuộc chơi của một mình họ”, thì U23 Việt Nam chính là ẩn số thú vị nhất, đang tỏ ra là đội bóng duy nhất có đủ bản lĩnh, tinh thần và sự lì lợm để hy vọng tạo nên một kịch bản khác cho giải đấu.