Lịch sử chống lại U23 Việt Nam trước UAE

U23 UAE được xem là “khắc tinh” của U23 Việt Nam mỗi khi hai đội chạm mặt tại các giải đấu quốc tế.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi gặp UAE trong quá khứ. Ảnh: AFC

Rạng sáng 14/1, U23 UAE hòa Syria 1-1 ở lượt trận cuối bảng B, qua đó giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng. Đối thủ của họ ở vòng tứ kết là U23 Việt Nam, đội bóng đang gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng A dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Dù phong độ hiện tại của U23 Việt Nam rất cao, lịch sử đối đầu vẫn đang nghiêng hẳn về phía đại diện Trung Đông. Theo thống kê của Sofascore, hai đội từng gặp nhau 6 lần ở cấp độ U23, trong đó UAE chưa từng để thua trong 90 phút.

Cụ thể, U23 UAE giành 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Nếu tính cả những trận phân định bằng loạt luân lưu, đại diện Tây Á còn thắng tới 5/6 lần đối đầu.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai đội diễn ra tại ASIAD 2014, nơi U23 Việt Nam để thua UAE 1-3 ở vòng 1/8. Đến năm 2016, đội bóng áo đỏ tiếp tục thất bại 2-3 trong thế thiếu người.

U23 Việt Nam phải cẩn trọng với UAE. Ảnh: AFC

Tại ASIAD 2018, dù sở hữu thế hệ tài năng và cầm hòa đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức, U23 Việt Nam vẫn gục ngã trước UAE trên chấm luân lưu ở trận tranh huy chương đồng.

Phải đến vòng bảng U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam mới lần đầu có trận hòa 0-0 trước UAE. Tuy nhiên, đó cũng là giải đấu mà đội bóng của HLV Park Hang-seo sớm dừng bước.

Hai trận giao hữu gần nhất vào các năm 2022 và 2023 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của U23 UAE với những chiến thắng đậm.

Dù vậy, bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Với phong độ ổn định, lối chơi kỷ luật và sự tự tin hiện tại, U23 Việt Nam có cơ sở để hướng tới việc phá dớp trước đối thủ nhiều duyên nợ này.

