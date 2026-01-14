Kịch bản để U23 Thái Lan vào tứ kết giải châu Á

|
U23 Thái Lan (phải) còn cơ hội đi tiếp vào tứ kết. Ảnh: AFC
Dù chưa có được chiến thắng nào sau hai lượt trận, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn còn nguyên cơ hội góp mặt ở vòng knock-out nếu đáp ứng được điều kiện then chốt ở lượt đấu cuối.
Hiện tại, U23 Thái Lan mới có 1 điểm, sau thất bại 1-2 trước U23 Australia và trận hòa đầy nỗ lực trước U23 Iraq. Tại bảng D, U23 Trung Quốc tạm dẫn đầu với 4 điểm, theo sau là U23 Australia (3 điểm), U23 Iraq (2 điểm) và U23 Thái Lan xếp cuối với 1 điểm. Khoảng cách giữa các đội không quá lớn, khiến cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu bảng vẫn rất khó lường.
Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Với U23 Thái Lan, để có tấm vé đi tiếp, đội buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối. Nếu làm được điều này, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul sẽ có 4 điểm, bằng điểm với U23 Trung Quốc.
Quan trọng hơn, U23 Thái Lan sẽ xếp trên đối thủ nhờ thành tích đối đầu trực tiếp, qua đó chắc chắn giành vé vào vòng trong mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại giữa U23 Iraq và U23 Australia.
Nếu giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng D, U23 Thái Lan sẽ đụng độ đội nhất bảng C là U23 Uzbekistan.
Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 18h30 (giờ Việt Nam) tối 14/1 trên sân Al Shabab Club (Saudi Arabia).
