Greenwood lập hat-trick làm fan MU dậy sóng

Rạng sáng 14/1, Mason Greenwood ghi 3 bàn trong chiến thắng 9-0 của Marseille trước Bayeux ở vòng 1/16 cúp Quốc gia Pháp.

Greenwood có lần thứ 2 ghi 3 bàn trở lên trong một trận đấu cho Marseille.

Trước đối thủ hạng 6, Marseille thi đấu nhàn nhã nhưng vẫn có đến 9 bàn thắng. Trong đó, Greenwood thi đấu nổi bật nhất với 3 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo.

Tổng cộng, Greenwood đã góp công vào 25 bàn thắng (19 bàn, 6 kiến tạo) chỉ sau 25 lần ra sân ở mùa giải này, tính trên mọi đấu trường. Trong 6 trận gần nhất, cựu tuyển thủ Anh đã ghi đến 8 bàn, đi kèm với đó là 2 pha kiến tạo.

Chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của người cũ tại Marseille, nhiều CĐV Man Utd bày tỏ sự tiếc nuối. "Hãy đưa Greenwood trở lại ngay lập tức", một fan bình luận. "Anh chàng này chính là người chúng ta cần", fan thứ 2 bày tỏ quan điểm. "Greenwood đủ khả năng giành Quả bóng vàng nếu có môi trường phát triển phù hợp", một CĐV cho biết.

Trong thời gian gần đây, một số tờ báo tại Anh, Pháp đưa tin MU có thể đưa Greenwood trở lại Old Trafford. Thậm chí, chân sút sinh năm 2001 còn đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona. CLB chủ sân Cam Nou muốn đưa cầu thủ này về để thay thế Robert Lewandowski.

Khi bán Greenwood cho Marseille với giá 26,7 triệu bảng, MU đã cài điều khoản hưởng 50% lợi nhuận trong tương lai. Với phong độ hiện tại, một thương vụ bom tấn hoàn toàn có thể mang về cho MU khoản tiền lớn.