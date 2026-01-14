MU thanh lý số lượng lớn cầu thủ vào mùa hè

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ đội hình lớn vào mùa hè sắp tới, và sẽ chỉ có 13 cầu thủ của đội bóng được đảm bảo về tương lai tại câu lạc bộ.

Harry Maguire sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa này.

Theo MEN, danh sách này bao gồm những cái tên được coi là trụ cột hoặc tiềm năng cao, giúp duy trì sự ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp. 13 cầu thủ này bao gồm : Senne Lammens, Leny Yoro, Ayden Heaven, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Ban lãnh đạo MU đánh giá những cầu thủ này có khả năng đóng góp lâu dài, và sẽ là nền tảng cho kế hoạch tái thiết của Manchester United. Như vậy, MU sẽ thanh lý số lượng lớn cầu thủ vào mùa hè, bởi rất nhiều cầu thủ của CLB hiện tại không nằm trong danh sách kể trên.

Theo The Times, ít nhất 8 cầu thủ thuộc diện buộc phải bị bán hoặc rời đi. Thủ môn Tom Heaton (hết hợp đồng), Casemiro (cũng hết hợp đồng) sẽ không được ký mới. Joshua Zirkzee, Altay Bayindir, Tyrell Malacia, Diogo Dalot và Manuel Ugarte nằm trong diện buộc phải thanh lý.

Benjamin Sesko là tương lai của MU.

Harry Maguire và Mason Mount nằm trong số những cái tên được cân nhắc giữ lại, tuỳ thuộc vào màn trình diễn của họ ở giai đoạn cuối mùa giải và quan điểm của HLV mới. Hai cầu thủ này cần chứng minh giá trị qua phong độ thi đấu và sự thích nghi với hướng đi mới của CLB.

Kế hoạch đại tu này được cho là cần thiết để Manchester United cạnh tranh mạnh mẽ hơn tại Premier League và các đấu trường châu Âu. Với sự tham gia của ban lãnh đạo, bao gồm Sir Jim Ratcliffe, câu lạc bộ hy vọng sẽ xây dựng một đội hình cân bằng, kết hợp giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ.

Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự quyết đoán, vì việc thanh lý số lượng lớn cầu thủ có thể ảnh hưởng đến nội bộ của đội bóng.

