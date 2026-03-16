Bruno Fernandes cười gượng khi Sesko bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

Tiền đạo Benjamin Sesko bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa tại vòng 30 Premier League hôm 15/3.

HLV tạm quyền Michael Carrick để Sesko ngồi dự bị ngay từ đầu. Dù vậy, tiền đạo người Slovenia một lần nữa chứng minh giá trị của mình khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà ở phút 81 sau pha xoay người dứt điểm trong vùng cấm.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi ghi bàn, Sesko lại có pha xử lý khiến đội trưởng Bruno Fernandes nở nụ cười không hài lòng. Trong một pha phản công nhanh của MU, Fernandes chọc khe để Sesko thoát xuống đối mặt Emiliano Martinez. Nhưng thay vì dứt điểm dứt khoát, tiền đạo của MU lại xử lý lúng túng.

Cú chạm bóng của Sesko không rõ là một pha dứt điểm hay đường chuyền cho Amad Diallo, khiến bóng đi hết đường biên ngang và MU bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ tư.

Sesko (30) chuyền thẳng ra biên thay vì dứt điểm ở pha này.

Sau pha bóng này, Fernandes nở nụ cười và tỏ rõ sự thất vọng khi đứng ở khu vực giữa sân. Anh ra hiệu cho Sesko rằng cần xử lý tốt hơn ở tình huống đó. Gương mặt của đội trưởng MU thể hiện sự tiếc nuối khi một cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ.

Dù vậy, khoảnh khắc này cũng phần nào phản ánh đúng tình cảnh của Sesko tại MU ở thời điểm hiện tại. Anh là một tiền đạo có khả năng ghi bàn rất tốt trong vùng cấm, đặc biệt khi vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, khả năng ra quyết định và sự tập trung trong một số tình huống vẫn cần được cải thiện.

Chính vì vậy, HLV Michael Carrick vẫn ưu tiên sử dụng Bryan Mbeumo trong đội hình xuất phát, trong khi Sesko thường được tung vào sân như một “siêu dự bị”.

Highlights MU 3-1 Aston Villa

