Roy Keane không tin Carrick đủ tầm dẫn dắt MU lâu dài

Sự khởi sắc của Manchester United dưới thời Michael Carrick vẫn không đủ thuyết phục Roy Keane, người cho rằng CLB cần một HLV tầm vóc hơn.

Carrick có khởi đầu tốt nhất tại Old Trafford.

Carrick đang có khởi đầu đáng nhớ trong vai trò HLV tạm quyền của Manchester United. Ông thắng 7 trong 9 trận ở Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản đội bóng.

Chiến thắng mới nhất đến khi MU đánh bại Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh tối 15/3, với các pha lập công của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.

Bất chấp chuỗi kết quả ấn tượng của Manchester United dưới quyền Michael Carrick, huyền thoại đội bóng Roy Keane vẫn cho rằng cựu tiền vệ này không phải lựa chọn phù hợp cho vị trí HLV trưởng lâu dài tại Old Trafford.

Thống kê cho thấy MU là đội giành nhiều điểm nhất Premier League kể từ khi Carrick được bổ nhiệm để ổn định tình hình đến hết mùa giải. Tuy nhiên, Keane vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng của người đàn em.

Phát biểu trên Sky Sports, cựu đội trưởng MU thừa nhận Carrick đã làm tốt nhiệm vụ tạm thời, nhưng ông tin rằng CLB có thể tìm được lựa chọn tốt hơn cho mùa giải tới.

Keane cho biết: "Tôi nghĩ ngoài kia vẫn còn những phương án tốt hơn. Carrick đã làm rất tốt trong giai đoạn này. Cậu ấy đã đơn giản hóa nhiều thứ và giúp đội giành chiến thắng".

Tuy vậy, Keane cho rằng hoàn cảnh hiện tại cũng phần nào thuận lợi cho Carrick. MU có nhiều thời gian chuẩn bị giữa các trận đấu và không chịu áp lực từ lịch thi đấu dày đặc.

"Nếu mùa hè tới Carrick được trao công việc chính thức, tôi sẽ chúc ông ấy may mắn. Nhưng cá nhân tôi vẫn tin rằng CLB có thể tìm được những lựa chọn tốt hơn", Keane nhấn mạnh.

Trong cùng chương trình, cựu cầu thủ MU Ashley Young lại có quan điểm trái ngược. Anh cho rằng Carrick xứng đáng được trao cơ hội sau những gì đã làm được. Tuy nhiên, Keane không thay đổi lập trường.

Tương lai chiếc ghế HLV trưởng của MU vì thế vẫn còn là dấu hỏi lớn khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD