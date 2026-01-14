HLV UAE ca ngợi điểm mạnh của U23 Việt Nam

HLV Marcelo Broli của U23 UAE phân tích lối chơi khó chịu của U23 Việt Nam trước thềm vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

Rạng sáng 14/1, U23 UAE hòa U23 Syria với tỷ số 1-1, qua đó trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Marcelo Broli chia sẻ về đối thủ sắp tới: “Việc họ toàn thắng cả ba trận và đứng đầu bảng A là kết quả hoàn toàn xứng đáng. U23 Việt Nam là một đối thủ mạnh, sở hữu khối đội hình di chuyển linh hoạt và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Các pha phản công của họ cũng đặc biệt lợi hại".

Ông Broli đánh giá cao U23 Việt Nam.

Nhà cầm quân người Uruguay cũng đánh giá cao tính kỷ luật trong phòng ngự của U23 Việt Nam, nhất là khả năng thu hẹp đội hình nhanh, qua đó hạn chế hiệu quả những pha xâm nhập trung lộ của đối phương. Dù vậy, ông khẳng định U23 UAE sẽ tận dụng thời gian nghỉ ngơi sắp tới để phân tích kỹ lưỡng các trận đấu của U23 Việt Nam, nhằm tìm ra phương án khắc chế phù hợp.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ chạm trán nhau vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam). Đây được dự đoán là trận tứ kết căng thẳng, giàu toan tính chiến thuật giữa hai đội bóng có lối chơi kỷ luật và thực dụng.

Về lịch sử đối đầu, U23 UAE đang chiếm ưu thế khi bất bại trước U23 Việt Nam sau 6 lần chạm trán, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa, theo thống kê từ Sofascore.

