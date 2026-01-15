HLV UAE nói gì trước trận gặp U23 Việt Nam ở tứ kết?

HLV Marcelo Broli bày tỏ sự tôn trọng dành cho U23 Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa U23 UAE tiến sâu tại VCK U23 châu Á.

HLV Marcelo Broli tiết lộ đã nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận hôm 15/1, nhà cầm quân người Uruguay đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở vòng bảng. "U23 Việt Nam thể hiện phong độ rất tốt. Họ tổ chức lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái nhanh và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống phản công. Ngoài ra, các pha bóng cố định, nhất là phạt góc, cũng là vũ khí lợi hại của họ", ông Broli nhận định.

Tuy nhiên, HLV trưởng U23 UAE khẳng định đội bóng của ông vẫn khá tự tin. "Chúng tôi bước vào tứ kết với tinh thần tích cực và khát khao chiến thắng. Ở một giải đấu ngắn ngày, sự tự tin và bản lĩnh đóng vai trò rất quan trọng, và tôi tin các cầu thủ của mình đang có được điều đó", ông nhấn mạnh.

Theo Broli, ban huấn luyện UAE dành nhiều thời gian phân tích băng hình các trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng bảng. "Chúng tôi hiểu rất rõ điểm mạnh của họ, nhưng mọi phương án chiến thuật sẽ được giữ kín đến phút chót. U23 UAE luôn chuẩn bị nghiêm túc trước mọi đối thủ và trận đấu này cũng không phải ngoại lệ", ông nói thêm.

Thống kê cho thấy UAE đang nắm ưu thế rõ rệt trước U23 Việt Nam. Trong 8 lần đối đầu, đội bóng Tây Á bất bại với 4 chiến thắng và 4 trận hòa. Đáng chú ý, ở các giải đấu chính thức như Asiad hay U23 châu Á, UAE đều giành kết quả thuận lợi.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

