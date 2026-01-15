Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Danh tính trọng tài bắt trận tứ kết của U23 Việt Nam

  • Thứ năm, 15/1/2026 06:16 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Tổ trọng tài điều khiển trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2026 có sự xuất hiện của 2 gương mặt quen thuộc.

Ông Taqi là cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận trọng tài chính được giao nhiệm vụ cầm còi là Heydari Payam (Iran), từng bắt chính trận U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 ở vòng bảng. Ở cuộc so tài đó, ông Payam thổi phạt đền giúp U23 Việt Nam mở tỷ số, tạo bước ngoặt quan trọng cho chiến thắng. Hai trợ lý của ông đều là người Iran, trong khi trọng tài thứ 4 đến từ Saudi Arabia.

Theo Transfermarkt, Heydari Payam sinh năm 1987, được FIFA công nhận trọng tài quốc tế từ năm 2015 và thường xuyên làm việc ở AFC Champions League cũng như các giải trẻ châu lục. Riêng mùa 2025/26, ông điều hành 16 trận, rút ra 73 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ và thổi 5 quả phạt đền, những con số cho thấy phong cách cứng rắn, nghiêm khắc.

Ở phòng VAR, AFC tiếp tục phân công Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore), cái tên không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng gây tranh cãi lớn tại bán kết U23 châu Á 2018 khi cho U23 Qatar hưởng phạt đền trước U23 Việt Nam, quyết định bị giới chuyên môn đánh giá là quá nặng tay sau khi xem lại băng hình.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 20h30 tối 16/1. Lịch sử đối đầu không ủng hộ đại diện Đông Nam Á khi U23 UAE thắng 4 và hòa 2 sau 6 lần gặp nhau trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn được kỳ vọng tạo nên bất ngờ.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

