Quế Ngọc Hải: 'U23 Việt Nam đủ bản lĩnh đấu UAE'

Trung vệ Quế Ngọc Hải tin rằng phong độ ổn định và hàng thủ gắn kết sẽ là nền tảng để U23 Việt Nam đứng vững trước thử thách thể lực mang tên U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh.

U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với hành trang là một vòng bảng gần như hoàn hảo. Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả ba trận, giành trọn 9 điểm, ghi 5 bàn và để lọt lưới 1 bàn. Những chiến thắng trước Jordan, Kyrgyzstan và đặc biệt là Saudi Arabia không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn khẳng định sự trưởng thành rõ rệt của thế hệ cầu thủ trẻ.

Giữa thời điểm ấy, trung vệ đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải xuất hiện như một người “đứng ngoài mà nhìn rõ trong”. Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh không nói nhiều về chiến thuật cụ thể, mà tập trung vào những yếu tố cốt lõi: tâm lý, sự ổn định và vai trò của hàng phòng ngự.

Hàng thủ - trụ cột của niềm tin

Theo Quế Ngọc Hải, đối thủ UAE là bài toán rất khác so với những đội ở vòng bảng. Lợi thế thể hình, thể lực của bóng đá Tây Á luôn tạo ra sức ép đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp. “Những trận knock-out lúc nào cũng căng thẳng. Ở đó, từng khoảnh khắc mất tập trung đều phải trả giá. Chúng ta cần chơi chắc chắn và tính toán hơn rất nhiều”, anh mở đầu cuộc trò chuyện.

Ba trận vòng bảng trôi qua mà U23 Việt Nam chỉ để thủng lưới 1 bàn. Đó không phải may mắn. Đó là kết quả của một hệ thống phòng ngự được tổ chức bài bản, với những trung vệ trẻ đang đạt điểm rơi phong độ.

Quế Ngọc Hải nhìn thấy rõ điều ấy. Anh đánh giá cao sự tiến bộ của từng cá nhân ở hàng thủ U23 Việt Nam. Mỗi người có một điểm mạnh riêng. Người mạnh trong tranh chấp, người nổi bật ở phán đoán tình huống, người lại chắc chắn trong bọc lót. Khi kết hợp lại, họ tạo thành một khối gắn kết.

“Các trung vệ trẻ đang phát triển rất tốt. Mỗi người đều có nét riêng. Khi đặt họ cạnh nhau, sự ăn ý được thể hiện rất rõ”, Quế Ngọc Hải nhận xét.

U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á sau 3 trận toàn thắng tại vòng bảng.

Không chỉ là câu chuyện của hàng phòng ngự ba người. Sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên cũng góp phần hoàn thiện bức tranh. Từ những pha ra vào hợp lý, khả năng chỉ huy hàng thủ cho tới sự ổn định trong các tình huống áp lực cao, Trung Kiên đang là điểm tựa tinh thần cho toàn bộ hệ thống phía sau.

Chính nền tảng ấy giúp U23 Việt Nam duy trì thế trận chủ động ở vòng bảng. Họ không cần cầm bóng vượt trội, nhưng luôn kiểm soát được rủi ro. Trước Jordan hay Kyrgyzstan, U23 Việt Nam sẵn sàng chơi chậm lại khi cần. Trước Saudi Arabia, họ đứng vững trước sức ép lớn để rồi kết liễu đối thủ bằng những khoảnh khắc hiệu quả.

Quế Ngọc Hải tin rằng nếu giữ được sự tập trung và kỷ luật như thế, hàng thủ U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng chống đỡ lối chơi giàu thể lực của UAE.

Tâm lý knock-out và thử thách UAE

Điểm mà Quế Ngọc Hải nhấn mạnh nhiều nhất lại không nằm ở chiến thuật, mà ở tâm lý. Theo anh, phong độ tốt là một chuyện, nhưng bản lĩnh mới quyết định kết cục ở vòng loại trực tiếp.

U23 Việt Nam đang có lợi thế rõ rệt về tinh thần. Họ bước vào tứ kết sau chuỗi chiến thắng liên tiếp trong năm 2025 và màn trình diễn thuyết phục tại giải đấu lần này. Sự tự tin ấy không tự nhiên mà có. Nó đến từ quá trình tích lũy, từ cảm giác chiến thắng và từ việc các cầu thủ trẻ được đặt trong môi trường cạnh tranh thực sự.

“Tâm lý là yếu tố then chốt. Khi đã có phong độ tốt, điều quan trọng nhất là phải giữ được nó. U23 Việt Nam đang làm tốt điều đó”, Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Quế Ngọc Hải cho rằng U23 UAE sẽ là thử thách đáng gờm với U23 Việt Nam.

Với Quế Ngọc Hải, sự khác biệt của U23 Việt Nam hiện tại nằm ở tinh thần tập thể. Không chỉ những người đá chính, mà cả những cầu thủ dự bị cũng sẵn sàng tạo ảnh hưởng khi được tung vào sân. Mỗi người hiểu rõ nhiệm vụ của mình trong hệ thống chung.

Đối diện U23 UAE, thử thách sẽ lớn hơn nhiều so với vòng bảng. Những pha không chiến, các tình huống bóng hai, các pha tăng tốc cuối trận đều là bài test cho nền tảng thể lực và sự tập trung của U23 Việt Nam. Nhưng Quế Ngọc Hải không coi đó là mối đe dọa mang tính phá vỡ bản sắc.

“Nếu duy trì được sự gắn kết, hiểu ý và tập trung như những trận vừa qua, tôi tin U23 Việt Nam sẽ đứng vững trước UAE”, anh khẳng định.

Sau vòng bảng toàn thắng với 9 điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam không còn ở vị thế của một đội bóng đi tìm sự may mắn. Họ bước vào tứ kết với tư cách một tập thể đã chứng minh được giá trị. Và trong bức tranh ấy, niềm tin Quế Ngọc Hải dành cho hàng thủ trẻ chính là lời khẳng định rõ ràng nhất: muốn tiến xa ở châu Á, trước hết phải đứng vững từ tuyến dưới.

Cuối cùng, Quế Ngọc Hải gửi lời chúc đến U23 Việt Nam, mong các cầu thủ vững tin, thi đấu tập trung, theo đó phát huy thế mạnh cũng như tuân thủ đấu pháp chiến thuật BHL đề ra để có thể giành kết quả tốt.