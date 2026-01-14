Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiền thưởng ở VCK U23 châu Á 2026

  • Thứ tư, 14/1/2026 15:39 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội nhận được mức thưởng khổng lồ tại VCK U23 châu Á 2026.

Đội vô địch được cho là nhận mức thưởng lên tới 6 triệu USD.

Sau khi khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và giành vé vào tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik có vị thế thuận lợi ở giai đoạn knock-out. Ngoài ra, mỗi chiến thắng đều có giá trị tiền thưởng không nhỏ.

Truyền thông châu Á cho hay quỹ thưởng của VCK U23 châu Á 2026 ở mức rất cao. Đội vô địch có thể nhận tới 6 triệu USD, tương đương gần 158 tỷ đồng. Á quân bỏ túi 3 triệu USD, đội hạng 3 nhận 1 triệu USD và đội đứng thứ 4 cũng có 500.000 USD.

Tuy nhiên, để tiến gần hơn tới "mỏ vàng" ấy, U23 Việt Nam phải vượt qua thử thách mang tên U23 UAE ở tứ kết. U23 UAE nổi tiếng là đội bóng giàu thể lực, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Do đó, Đình Bắc và đồng đội phải cẩn trọng.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam sớm nhận được sự khích lệ kịp thời từ trong nước. Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia, VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng. Trước đó, thầy trò HLV Kim bỏ túi 1,1 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF sau 2 trận thắng U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2026.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

UAE không còn là ngáo ộp với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ chạm trán UAE ở tứ kết giải U23 châu Á sau khi đại diện Tây Á cầm hòa Syria 1-1 tại lượt cuối bảng B để giữ vững vị trí nhì bảng.

7 giờ trước

Hai đội toàn thắng ở vòng bảng U23 châu Á 2026

Chỉ U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản giành được số điểm tuyệt đối ở vòng bảng VCK U23 châu Á năm nay.

7 giờ trước

Chu kỳ 2 năm của VCK U23 châu Á chấm dứt

VCK U23 châu Á 2026 bước vào lượt trận cuối với những toan tính nghẹt thở, trong bối cảnh đây là lần cuối giải đấu được tổ chức theo chu kỳ 2 năm 1 lần.

7 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U23 châu Á 2026 U23 châu Á 2026

    Đọc tiếp

    Voi Carrick, MU lai roi vao vong lap hinh anh

    Với Carrick, MU lại rơi vào vòng lặp

    59 phút trước 19:00 14/1/2026

    0

    Việc Michael Carrick được bổ nhiệm không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lời thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa học được cách sống mà không có Sir Alex Ferguson.

    Truc tiep U23 Thai Lan vs Trung Quoc hinh anh

    Trực tiếp U23 Thái Lan vs Trung Quốc

    2 giờ trước 18:00 14/1/2026

    0

    U23 Thái Lan đứng trước thử thách lớn nhất tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, khi buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D để nuôi hy vọng vào tứ kết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý