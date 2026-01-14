Tiền thưởng ở VCK U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội nhận được mức thưởng khổng lồ tại VCK U23 châu Á 2026.

Đội vô địch được cho là nhận mức thưởng lên tới 6 triệu USD.

Sau khi khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và giành vé vào tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik có vị thế thuận lợi ở giai đoạn knock-out. Ngoài ra, mỗi chiến thắng đều có giá trị tiền thưởng không nhỏ.

Truyền thông châu Á cho hay quỹ thưởng của VCK U23 châu Á 2026 ở mức rất cao. Đội vô địch có thể nhận tới 6 triệu USD , tương đương gần 158 tỷ đồng . Á quân bỏ túi 3 triệu USD , đội hạng 3 nhận 1 triệu USD và đội đứng thứ 4 cũng có 500.000 USD .

Tuy nhiên, để tiến gần hơn tới "mỏ vàng" ấy, U23 Việt Nam phải vượt qua thử thách mang tên U23 UAE ở tứ kết. U23 UAE nổi tiếng là đội bóng giàu thể lực, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Do đó, Đình Bắc và đồng đội phải cẩn trọng.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam sớm nhận được sự khích lệ kịp thời từ trong nước. Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia, VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng . Trước đó, thầy trò HLV Kim bỏ túi 1,1 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF sau 2 trận thắng U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2026.

