Chu kỳ 2 năm của VCK U23 châu Á chấm dứt

  • Thứ tư, 14/1/2026 12:45 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

VCK U23 châu Á 2026 bước vào lượt trận cuối với những toan tính nghẹt thở, trong bối cảnh đây là lần cuối giải đấu được tổ chức theo chu kỳ 2 năm 1 lần.

U23 Việt Nam bớt đi cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh khi VCK U23 châu Á thay đổi cách tổ chức.

VCK U23 châu Á năm nay không đóng vai trò là vòng loại cho Olympic 2028. Điều đó khiến cuộc chơi bớt đi sức nặng về suất dự Thế vận hội. Dù vậy, nó vẫn mang tính cạnh tranh thuần túy, bởi các đội trẻ chiến đấu vì danh dự, thứ hạng và cơ hội khẳng định bản thân.

Thế nhưng đây là lần cuối cùng sân chơi U23 châu lục được tổ chức theo chu kỳ 2 năm một lần. Quyết định được AFC thông qua từ năm ngoái. Kể từ năm 2028, giải U23 châu Á chỉ diễn ra 4 năm 1 lần và gắn chặt với chu kỳ Olympic. Nói cách khác, chỉ những năm có Thế vận hội, châu Á mới tổ chức giải U23, đồng thời dùng luôn giải đấu này làm vòng loại.

Với nhiều nền bóng đá đang phát triển, đây là sự thay đổi gây tiếc nuối. Trước khi giải U23 châu Á ra đời năm 2014, các đội trẻ trong khu vực hầu như chỉ có ASIAD và vòng loại Olympic để cọ xát. Từ 2016, việc tổ chức 2 năm 1 lần tạo ra một hành lang phát triển liên tục cho cầu thủ trẻ.

Giờ đây, việc quay lại chu kỳ 4 năm đồng nghĩa số trận thi đấu đỉnh cao ở lứa U23 bị cắt giảm đáng kể. Vì thế, VCK U23 châu Á 2026 là lời chia tay cho một giai đoạn giàu nhịp điệu và cơ hội của bóng đá trẻ châu lục.

