Quy định đẩy Bayern vào thế không có thủ môn

  • Thứ ba, 17/3/2026 06:34 (GMT+7)
Bayern Munich phải xin giấy phép đặc biệt nếu muốn sử dụng thủ môn 16 tuổi Leonard Prescott ở Champions League.

Tất cả thủ môn của Bayern đều chấn thương.

Khủng hoảng nhân sự trong khung gỗ đang đẩy Bayern Munich vào tình thế hiếm gặp trước trận gặp Atalanta thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng 19/3 (giờ Việt Nam). Sau chấn thương của toàn bộ thủ môn, đội bóng Đức buộc phải cân nhắc phương án sử dụng tài năng trẻ Leonard Prescott mới 16 tuổi.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại đến từ luật pháp. Theo quy định về bảo vệ lao động thanh thiếu niên tại Đức, người dưới 18 tuổi không được làm việc sau 20 giờ. Trong khi đó, trận đấu của Bayern dự kiến diễn ra lúc 21 giờ, khiến việc sử dụng Prescott trở nên phức tạp về mặt pháp lý.

Đội bóng xứ Bavaria được cho là đang tiến hành xin giấy phép đặc biệt dành cho vận động viên. Nếu được chấp thuận, Prescott có thể thi đấu muộn hơn giới hạn thông thường. Trong trường hợp ra sân, anh sẽ trở thành thủ môn trẻ nhất từng xuất hiện tại Champions League.

Thủ môn Leonard Prescott mới 16 tuổi.

Đây không phải lần đầu bóng đá Đức gặp tình huống tương tự. Năm 2017, Jann-Fiete Arp từng phải xin phép để thi đấu vào buổi tối tại Bundesliga. Trường hợp này tạo tiền lệ cho các cầu thủ trẻ khi tham gia các trận đấu muộn.

Ở cấp độ quốc tế, Lamine Yamal cũng từng đối mặt nguy cơ vi phạm quy định tương tự tại Euro 2024. Khi đó, Tây Ban Nha có thể bị phạt tài chính nếu sử dụng cầu thủ trẻ trong các trận đấu diễn ra muộn, bao gồm cả hoạt động sau trận.

Với Bayern, bài toán lúc này không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn là cuộc chạy đua với thời gian trên bàn giấy. Nếu không kịp hoàn tất thủ tục, đội bóng Đức có thể rơi vào tình huống hy hữu. Đó là bước vào trận đấu đấu với Atalanta mà không có lựa chọn phù hợp trong khung gỗ.

Dù vậy, Bayern đang nắm lợi thế lớn khi đè bẹp Atalanta 6-1 trước khi tiếp đối thủ trên sân nhà Allianz.

Đào Trần

Bayern Munich Jann-Fiete Arp Lamine Yamal Champions League Leonard Prescott thủ môn

