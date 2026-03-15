Nicolas Jackson gây phẫn nộ

Ban lãnh đạo Bayern Munich được cho cực kỳ tức giận khi Nicolas Jackson nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Bayern Munich hòa Bayer Leverkusen 1-1.

Nicolas Jackson khiến Bayern Munich rơi vào thế khó.

Trận đấu tại vòng 26 Bundesliga giữa Bayern Munich và Bayer Leverkusen chứng kiến đội bóng xứ Bavaria nhận tới 2 thẻ đỏ, điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử bóng đá Đức.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Jackson nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng vô cùng nguy hiểm. Trong tình huống tranh chấp quyết liệt với Martin Terrier của Leverkusen, Jackson đạp thẳng vào vùng cổ chân đối phương.

Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR, quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp được đưa ra. Pha phạm lỗi của Jackson được ESPN mô tả "liều lĩnh và ngu ngốc".

Nhiều CĐV Bayern cũng cho rằng chân sút này một lần nữa cho thấy vấn đề trong thái độ thi đấu của mình. Ở FIFA World Cup Club hồi năm ngoái, anh cũng nhận chỉ trích vì nhận thẻ đỏ vô duyên trong trận đấu của Chelsea.

Trận này, Jackson được HLV Vincent Kompany trao cơ hội đá chính liên tiếp thứ hai do Harry Kane chấn thương. Tuy nhiên, anh chưa thể hiện được gì nhiều, để rồi làm hại đội nhà với pha phạm lỗi thô bạo.

Pha vào bóng của chân sút Bayern.

Bild cho rằng trận đấu vừa qua gần như chấm dứt hoàn toàn cơ hội để Jackson ở lại Allianz Arena. Thậm chí, trong thời gian tới, cơ hội để anh ra sân sẽ còn hạn chế hơn nữa.

Ở màn so tài vừa qua, Leverkusen dẫn trước từ sớm nhờ pha dứt điểm của Aleix Garcia. Mọi thứ thêm khó khăn với Bayern khi Jackson bị đuổi ở cuối hiệp một.

Dẫu vậy, Bayern gỡ hòa ở phút 69 nhờ bàn thắng của Luis Díaz, người sau đó nhận thẻ vàng thứ hai vì giả vờ ngã ở phút 84, khiến nhà ĐKVĐ Bundesliga chơi với 9 người. Dù thiếu người, Bayern vẫn cầm cự và giành 1 điểm quý giá.