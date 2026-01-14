Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì sao Liverpool, FIFA liên tục ‘gọi tên’ bóng đá Việt Nam?

  • Thứ tư, 14/1/2026 10:45 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Fanpage Liverpool đăng tải hình ảnh Florian Wirtz kèm thông điệp nhắn nhủ tới Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam.

Dinh Bac anh 1

Thông điệp của phía Liverpool dành cho Đình Bắc.

"FW7 xin chào ĐB7" là dòng trạng thái trên fanpage Liverpool với chế độ hiển thị dành cho người hâm mộ Việt Nam. Động thái này xuất hiện sau khi cả Wirtz và Đình Bắc đều ghi dấu ấn trong màu áo CLB và đội tuyển.

Rạng sáng 13/1, Liverpool thắng Barnsley 4-1 ở vòng 3 FA Cup với Wirtz ghi một bàn và có một kiến tạo. Trước đó ít giờ, Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng A VCK U23 châu Á. Hai khoảnh khắc tưởng chừng chẳng liên quan lại được kết nối bằng một dòng trạng thái cảm xúc.

Việc fanpage Liverpool, cũng như nhiều trang lớn khác như FIFA, Atletico Madrid hay các CLB châu Âu, liên tục nhắc đến bóng đá Việt Nam thời gian gần đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Việt Nam sở hữu một cộng đồng người hâm mộ bóng đá lớn, hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội và có mức độ tương tác thuộc nhóm cao nhất châu Á. Với các fanpage quốc tế, mỗi bài đăng chạm đến Việt Nam đều có thể mang lại hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, chia sẻ và bình luận.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành mặt trận cạnh tranh về độ phủ thương hiệu, việc lồng ghép những chi tiết liên quan đến cầu thủ, đội tuyển Việt Nam hay khoảnh khắc thú vị là cách để các fanpage toàn cầu mở rộng tệp người theo dõi. Đó vừa là chiến lược truyền thông, vừa là sự thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam đang trở thành một thị trường cực kỳ tiềm năng trên không gian mạng.

Dòng "FW7 xin chào ĐB7" không chỉ là câu chào vui vẻ, mà phản ánh một thực tế rằng từng khoảnh khắc của bóng đá Việt Nam đều nhận được sự chú ý lớn.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.
HLV Troussier chỉ ra phẩm chất khác biệt của Đình Bắc

Cựu HLV tuyển Việt Nam Philippe Troussier đánh giá cao tiềm năng của Đình Bắc, xem anh là gương mặt tiêu biểu cho một thế hệ trẻ đủ khả năng hướng tới đẳng cấp châu Á.

11 giờ trước

HLV Troussier gieo mầm, U23 Việt Nam hái quả ngọt

Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Thái Sơn đều là học trò cưng một thời của HLV Philippe Troussier.

25:1503 hôm qua

U23 Việt Nam nằm ở nhánh đấu có Uzbekistan

U23 Việt Nam với ngôi nhất bảng A sẽ nằm cùng nhánh đấu có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, một trong những ứng cử viên vô địch ở VCK U23 châu Á 2026.

23 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Đình Bắc FIFA Đình Bắc

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

