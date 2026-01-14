Vì sao Liverpool, FIFA liên tục ‘gọi tên’ bóng đá Việt Nam?

Fanpage Liverpool đăng tải hình ảnh Florian Wirtz kèm thông điệp nhắn nhủ tới Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam.

Thông điệp của phía Liverpool dành cho Đình Bắc.

"FW7 xin chào ĐB7" là dòng trạng thái trên fanpage Liverpool với chế độ hiển thị dành cho người hâm mộ Việt Nam. Động thái này xuất hiện sau khi cả Wirtz và Đình Bắc đều ghi dấu ấn trong màu áo CLB và đội tuyển.

Rạng sáng 13/1, Liverpool thắng Barnsley 4-1 ở vòng 3 FA Cup với Wirtz ghi một bàn và có một kiến tạo. Trước đó ít giờ, Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng A VCK U23 châu Á. Hai khoảnh khắc tưởng chừng chẳng liên quan lại được kết nối bằng một dòng trạng thái cảm xúc.

Việc fanpage Liverpool, cũng như nhiều trang lớn khác như FIFA, Atletico Madrid hay các CLB châu Âu, liên tục nhắc đến bóng đá Việt Nam thời gian gần đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Việt Nam sở hữu một cộng đồng người hâm mộ bóng đá lớn, hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội và có mức độ tương tác thuộc nhóm cao nhất châu Á. Với các fanpage quốc tế, mỗi bài đăng chạm đến Việt Nam đều có thể mang lại hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, chia sẻ và bình luận.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành mặt trận cạnh tranh về độ phủ thương hiệu, việc lồng ghép những chi tiết liên quan đến cầu thủ, đội tuyển Việt Nam hay khoảnh khắc thú vị là cách để các fanpage toàn cầu mở rộng tệp người theo dõi. Đó vừa là chiến lược truyền thông, vừa là sự thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam đang trở thành một thị trường cực kỳ tiềm năng trên không gian mạng.

Dòng "FW7 xin chào ĐB7" không chỉ là câu chào vui vẻ, mà phản ánh một thực tế rằng từng khoảnh khắc của bóng đá Việt Nam đều nhận được sự chú ý lớn.

