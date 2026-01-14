HLV Troussier chỉ ra phẩm chất khác biệt của Đình Bắc

Cựu HLV tuyển Việt Nam Philippe Troussier đánh giá cao tiềm năng của Đình Bắc, xem anh là gương mặt tiêu biểu cho một thế hệ trẻ đủ khả năng hướng tới đẳng cấp châu Á.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Philippe Troussier, cựu HLV tuyển Việt Nam, dành nhiều thời gian phân tích sự tiến bộ của Đình Bắc, cầu thủ đang để lại dấu ấn rõ nét trong màu áo các đội tuyển trẻ. Theo ông, Đình Bắc không chỉ sở hữu nền tảng thể chất và kỹ năng phù hợp với bóng đá hiện đại, mà còn mang trong mình cá tính thi đấu và tố chất thủ lĩnh hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ.

Đình Bắc trong mắt HLV Troussier

- Thưa ông, khía cạnh nào của Đình Bắc khiến ông hài lòng nhất?

- Tôi bắt đầu dẫn dắt tuyển Việt Nam vào tháng 3/2023 trong một bối cảnh rất đặc biệt. Sau đại dịch Covid-19, thế hệ U23 gần như vắng bóng khỏi các giải đấu quốc tế trong gần 16 tháng. Điều đó buộc chúng tôi phải bắt đầu lại, từ việc nhận diện cầu thủ, xây dựng nền tảng, cho tới kết nối các cấp độ đội tuyển, kéo dài xuống tận lứa U17.

Đình Bắc có những phẩm chất cá nhân rất rõ nét: tốc độ, sức mạnh, khả năng đối đầu trực tiếp và sự khó đoán trong cách xử lý Cựu HLV tuyển Việt Nam, Philippe Troussier

Chính tại VCK U17 châu Á tổ chức ở Uzbekistan, tôi lần đầu chú ý đến Đình Bắc. Cậu ấy nổi bật ngay từ những trận đầu tiên. Đó là sự nổi bật đến từ cá tính thi đấu, chứ không chỉ từ kỹ năng thuần túy. Dù không thể dự SEA Games vì vướng lịch thi đấu châu lục, tôi vẫn nhanh chóng đưa Đình Bắc vào chương trình phát triển, với mục tiêu rõ ràng là tạo ra sự liên thông giữa các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc có những phẩm chất cá nhân rất rõ nét: tốc độ, sức mạnh, khả năng đối đầu trực tiếp và sự khó đoán trong cách xử lý. Quan trọng hơn, cậu ấy không phải mẫu cầu thủ chơi tách biệt khỏi tập thể. Đình Bắc hiểu cấu trúc chiến thuật, biết tạo chiều sâu cho hệ thống tấn công và luôn tìm cách đóng góp cho lối chơi chung.

Đình Bắc là mẫu cầu thủ có cá tính rất mạnh và tố chất thủ lĩnh tự nhiên.

Thật tiếc khi chấn thương khiến cậu ấy không thể thi đấu ở một số trận then chốt tại Asian Cup, đặc biệt là trước Indonesia và Iraq. Điều đó để lại nhiều tiếc nuối, bởi những gì Đình Bắc thể hiện cho thấy cậu ấy hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

- Ông đánh giá tổng thể chất lượng chơi bóng của Đình Bắc ra sao? Điều gì khiến cậu ấy khác biệt so với phần còn lại?

- Đình Bắc là mẫu cầu thủ có cá tính rất mạnh và tố chất thủ lĩnh tự nhiên. Cậu ấy không né tránh trách nhiệm, luôn mang lại năng lượng tích cực cho tập thể và không ngừng tìm cách nâng tầm đội bóng. Điều đó thể hiện rất rõ trên sân: luôn hướng đến chất lượng trong từng pha xử lý, từng quyết định.

Một điểm tôi đặc biệt chú ý là phản ứng của Đình Bắc trước thất bại. Khi bỏ lỡ cơ hội hay mắc sai lầm, sự thất vọng của cậu ấy hiện rõ. Nhưng đó không phải sự buông xuôi, mà là động lực để làm tốt hơn. Cậu ấy không chấp nhận mức tối thiểu.

- Còn về thể lực của Đình Bắc thì sao?

- Về mặt thể lực, Đình Bắc là mẫu cầu thủ hiện đại. Cậu ấy sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, pressing tầm cao khi cần, rồi nhanh chóng chuyển trạng thái sang tấn công. Thể chất của cậu ấy rất phù hợp với yêu cầu của bóng đá ngày nay: cao, khỏe, nhanh và bền bỉ.

Ngoài ra, Đình Bắc còn sở hữu sự đa năng đáng giá. Cậu ấy có thể chơi trong hệ thống ba trung vệ như 3-4-3, hoạt động ở trung lộ hoặc đảm nhiệm tốt cả hai cánh. Sự linh hoạt này giúp ban huấn luyện có nhiều phương án chiến thuật và khiến Đình Bắc trở thành một cầu thủ toàn diện hơn so với nhiều đồng đội cùng trang lứa.

Nếu không bị chấn thương cản trở, tôi tin đây là một tài năng rất hứa hẹn. Đình Bắc sẽ hưởng lợi lớn nếu có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, nơi cậu ấy có thể kiểm chứng bản thân trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn và khẳng định giá trị ở đẳng cấp cao.

Đình Bắc là tương lai của bóng đá Việt Nam

- Theo ông, Đình Bắc có thể trở thành nhân tố dẫn dắt hàng công Việt Nam trong tương lai không? Và cậu ấy còn cần hoàn thiện điều gì?

- Tôi tin chắc là có. Theo thời gian, Đình Bắc sẽ tích lũy thêm sự chín chắn - điều mà mọi cầu thủ tấn công đều cần. Tuy nhiên, điều quan trọng là cậu ấy phải giữ được sự khó lường và cảm giác tự do trong lối chơi. Đó chính là những phẩm chất làm nên sự khác biệt của một tiền đạo.

HLV Troussier đánh giá cao Đình Bắc ở nhiều khía cạnh.

Là một HLV châu Âu, tôi luôn tin vào việc trao trách nhiệm cho cầu thủ trẻ từ sớm. Ở châu Âu, không hiếm cầu thủ được chơi bóng đỉnh cao từ năm 19 hay 20 tuổi. Tại Việt Nam, vẫn còn sự dè dặt nhất định trong việc đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ, dù theo quan sát của tôi, nhiều cầu thủ U23 đã đủ khả năng thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Quan điểm này phản ánh triết lý của tôi trong việc xây dựng đội tuyển: muốn cạnh tranh với châu Á, bạn phải dám tin và dám dùng những cầu thủ trẻ có chất lượng. Ở Đông Nam Á, khi đối đầu với Thái Lan, Indonesia hay hiện tại là Malaysia, tác động của những cầu thủ có kinh nghiệm hoặc nền tảng quốc tế là rất rõ ràng.

Việt Nam cũng có nhiều lý do để mở rộng theo hướng đó. Dù tôi chưa có cơ hội làm việc với các cầu thủ nhập tịch, tôi vẫn tin rằng thế hệ trẻ hiện tại của bóng đá Việt Nam đã sở hữu tiềm năng rất đáng kể.

- Cảm nhận của ông về bóng đá Việt Nam hiện tại thế nào?

- Cảm giác của tôi ở Việt Nam gợi nhớ nhiều đến quãng thời gian tôi đến Nhật Bản. Khi đó, đội bóng cũng chỉ gồm các cầu thủ nội, nhưng tiềm năng là điều không thể phủ nhận. Tôi đang có lại cảm giác ấy. Tất nhiên, giải VĐQG Việt Nam vẫn cần tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng phải được cải thiện và môi trường bóng đá nói chung cần tiến bộ hơn nữa.

Tuy vậy, tôi tin Việt Nam hoàn toàn có thể sớm cạnh tranh với nhóm 15 đội mạnh nhất châu Á. Và những cầu thủ như Đình Bắc có thể trở thành thủ lĩnh thực sự của hàng công trong tương lai gần.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!