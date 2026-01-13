Đình Bắc ghi bàn từ cơ hội chỉ 5 phần trăm

Nguyễn Đình Bắc chỉ cần một khoảnh khắc để hạ gục U23 Saudi Arabia, tiếp tục khẳng định giá trị của một chân sút biết biến điều khó thành khác biệt.

Đình Bắc có màn trình diễn quá hay.

Đình Bắc một lần nữa chứng minh giá trị tại VCK U23 châu Á 2026 bằng khoảnh khắc định đoạt trận đấu, dù những con số thống kê cho thấy đó là một bàn thắng mang tính "ngoài kỳ vọng". Trong 45 phút có mặt trên sân trước U23 Saudi Arabia, tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam chỉ tung ra đúng một cú dứt điểm, nhưng chính pha ra chân duy nhất ấy lại mang về bàn thắng quyết định.

Theo dữ liệu từ Flashscore, cú sút của Đình Bắc chỉ đạt tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng xG là 0,05 - một con số rất thấp, phản ánh mức độ khó của tình huống. Ở thời điểm anh dứt điểm, góc sút bị thu hẹp tối đa, hậu vệ đối phương áp sát, còn thủ môn chiếm vị trí tương đối thuận lợi.

Tuy nhiên, chỉ số xGOT (expected goals on target) của pha bóng lại lên tới 0,51, cho thấy chất lượng cú sút khi bóng đi trúng khung thành là rất cao, với một pha đặt lòng đủ lực và độ hiểm để đánh bại thủ môn.

Hình ảnh trên sân càng làm nổi bật giá trị của bàn thắng. Đình Bắc nhận bóng ở tốc độ cao, trước khi xộc thẳng vào trung lộ ở vị trí lệch phải, với ít không gian xử lý khi 3 cầu thủ Saudi Arabia áp sát.

Thay vì chần chừ hay chuyền bóng, anh chọn phương án khó nhất. Đó là dứt điểm chớp nhoáng, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành. Pha bóng cho thấy hình ảnh của một cầu thủ có thừa sự tự tin và bản lĩnh trong khoảnh khắc then chốt.

Các góc máy đều cho thấy độ khó của sút mà Đình Bắc tạo ra.

Ngoài bàn thắng, Đình Bắc được chấm 6,9 điểm, con số không quá cao nhưng phản ánh đúng vai trò của anh. Đình Bắc không cần nhiều bóng, chỉ cần một khoảnh khắc để tạo khác biệt. Anh cũng phải nhận 1 thẻ vàng, thể hiện sự quyết liệt trong lối chơi và tinh thần chiến đấu đến cùng. AFC chọn Đình Bắc là cầu thủ hay nhất trận.

Tổng thể, màn trình diễn của Đình Bắc là ví dụ điển hình cho thứ bóng đá hiệu quả ở đấu trường châu lục, không cần nhiều cơ hội, chỉ cần một pha xử lý đủ đẳng cấp. Đình Bắc là kiểu cầu thủ tạo ra sự khác biệt trong thế trận chặt chẽ mà mọi đội bóng cần có.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam phải đối đầu với một Saudi Arabia được đánh giá cao hơn, cú sút "xG thấp nhưng giá trị cao" của Đình Bắc trở thành bước ngoặt, đưa đội bóng của HLV Kim Sang-sik bước vào tứ kết với ngôi đầu bảng và một niềm tin lớn hơn bao giờ hết.

Đình Bắc và đồng đội an ủi cầu thủ U23 Saudi Arabia bật khóc Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc và đồng đội tiến tới an ủi Musab Al-Juwayr đang gục xuống sân bật khóc sau khi U23 Saudi Arabia bị loại khỏi VCK U23 châu Á.