Lợi thế vàng của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2026

Chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia rạng sáng 13/1 giúp U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng A và có quỹ thời gian hồi phục vượt trội so với đối thủ.

U23 Việt Nam có lợi thế về quãng nghỉ trước tứ kết.

Sau 3 trận vòng bảng căng thẳng, thầy trò HLV Kim Sang-sik rõ ràng cần thời gian để tái tạo năng lượng. Và lịch thi đấu đang đứng về phía U23 Việt Nam.

Thầy trò HLV Kim sẽ đá tứ kết lúc 22h30 ngày 16/1, trong khi hai ứng viên cho vị trí nhì bảng B - U23 UAE hoặc U23 Syria, phải chờ đến 23h30 ngày 13/1 mới đá trận quyết định phân định thứ hạng.

Điều đó đồng nghĩa U23 Việt Nam có gần 3 ngày nghỉ trọn vẹn, trong khi đối thủ chỉ có khoảng 2 ngày hồi phục. Ở một giải đấu ngắn ngày với mật độ thi đấu dày đặc, chênh lệch một ngày nghỉ có thể tạo ra khác biệt rất lớn, nhất là khi các cầu thủ phải tiêu hao nhiều thể lực từ vòng bảng.

Sau trận thắng U23 Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik thừa nhận thể trạng của đội phần nào bị ảnh hưởng sau loạt trận căng thẳng. Vì vậy, quãng nghỉ thêm không chỉ giúp hạn chế nguy cơ quá tải, mà còn đảm bảo nền tảng thể lực ổn định cho vòng đấu loại trực tiếp.

Quan trọng hơn, lợi thế thời gian còn mở ra không gian chuẩn bị về chuyên môn. Ban huấn luyện U23 Việt Nam có thêm cơ hội theo dõi, mổ xẻ U23 UAE và U23 Syria để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Trong khi đó, đối thủ sẽ bước vào tứ kết với thể lực bị bào mòn và áp lực tâm lý sau trận "chung kết" ở vòng bảng.

Trong bối cảnh trình độ các đội không quá chênh lệch, lợi thế một ngày nghỉ có thể trở thành điểm tựa quan trọng để U23 Việt Nam nuôi hy vọng tiến sâu tại VCK U23 châu Á 2026.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

