Phản ứng của Trung Kiên sau địa chấn trước U23 Saudi Arabia

Rạng sáng 13/1, Trung Kiên giữ sạch lưới, góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng A.
Phát biểu sau trận, thủ môn thuộc biên chế HAGL cho biết: “Chúng tôi không nghĩ đến việc hòa. Cả đội đều cố gắng hơn 100% khả năng để giành chiến thắng”.
Trên sân, Trung Kiên tiếp tục là điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự. Anh có hàng loạt pha xử lý tỉnh táo, ra vào hợp lý và nhiều lần từ chối các cơ hội rõ rệt của U23 Saudi Arabia, đặc biệt trong những tình huống bóng bổng và dứt điểm cận thành.
|
Trung Kiên giữ sạch lưới trước U23 Saudi Arabia.
Theo FotMob, Trung Kiên phải đối mặt với 26 cú sút từ phía Saudi Arabia, trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích, nhưng anh đều hóa giải thành công. Sự chắc chắn của thủ môn sinh năm 2003 góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.
Sau trận, Trung Kiên cho biết toàn đội đang có tinh thần rất cao sau khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng tập trung cho vòng tứ kết, nơi đối thủ có thể là U23 UAE hoặc U23 Syria.
Theo Trung Kiên, ban huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ tiếp tục phân tích kỹ lưỡng từng đối thủ để chuẩn bị tốt nhất cho thử thách tiếp theo.
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.