Phản ứng của Trung Kiên sau địa chấn trước U23 Saudi Arabia

Thủ thành Trần Trung Kiên nhấn mạnh tinh thần quyết thắng của U23 Việt Nam chính là yếu tố then chốt giúp đội giành chiến thắng trước chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Rạng sáng 13/1, Trung Kiên giữ sạch lưới, góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng A.

Phát biểu sau trận, thủ môn thuộc biên chế HAGL cho biết: “Chúng tôi không nghĩ đến việc hòa. Cả đội đều cố gắng hơn 100% khả năng để giành chiến thắng”.

Trên sân, Trung Kiên tiếp tục là điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự. Anh có hàng loạt pha xử lý tỉnh táo, ra vào hợp lý và nhiều lần từ chối các cơ hội rõ rệt của U23 Saudi Arabia, đặc biệt trong những tình huống bóng bổng và dứt điểm cận thành.

Trung Kiên giữ sạch lưới trước U23 Saudi Arabia.

Theo FotMob, Trung Kiên phải đối mặt với 26 cú sút từ phía Saudi Arabia, trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích, nhưng anh đều hóa giải thành công. Sự chắc chắn của thủ môn sinh năm 2003 góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Sau trận, Trung Kiên cho biết toàn đội đang có tinh thần rất cao sau khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng tập trung cho vòng tứ kết, nơi đối thủ có thể là U23 UAE hoặc U23 Syria.

Theo Trung Kiên, ban huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ tiếp tục phân tích kỹ lưỡng từng đối thủ để chuẩn bị tốt nhất cho thử thách tiếp theo.

