59 cú sút không cứu nổi U23 Saudi Arabia

Những con số tấn công cao nhất giải không cứu được U23 Saudi Arabia, bởi bóng đá không thưởng cho sự ồn ào mà đòi hỏi hiệu quả.

U23 Saudi Arabia trả giá cho sự kém hiệu quả

Sau ba trận vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Saudi Arabia đứng đầu giải về số cú sút với 59 lần dứt điểm tính đến ngày 12/1. Họ cũng là đội sút trúng đích nhiều nhất, 18 lần.

Cá nhân Abdulaziz bin Saud bin Abdulaziz Al Elewai dẫn đầu danh sách dứt điểm với 9 cú sút. Nhưng bảng điểm lại phơi bày một sự thật lạnh lùng: Saudi Arabia chỉ ghi 3 bàn, thủng lưới 4 lần và bị loại ngay từ vòng bảng.

Những con số ấy tạo nên một nghịch lý quen thuộc của bóng đá hiện đại. Sút nhiều không đồng nghĩa với thắng. Áp lực lớn không tự động chuyển hóa thành bàn thắng. Và khi hiệu suất không theo kịp khối lượng, cái giá phải trả là rất đắt.

Trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam hôm 12/1 là lát cắt rõ ràng nhất. Trong 90 phút, Saudi Arabia dứt điểm tới 26 lần, 7 trong số đó đi trúng đích. Thống kê ấy đủ để họ tin rằng mình xứng đáng hơn. Nhưng bóng đá không xét công trạng bằng số cú sút. Nó quyết định bằng khoảnh khắc và độ chính xác.

U23 Saudi Arabia tấn công nhiều, nhưng kém hiệu quả.

Saudi Arabia kiểm soát thế trận, đánh biên đều đặn, tạt bóng liên tục và bắn phá từ nhiều cự ly. Tuy nhiên, phần lớn các pha dứt điểm hoặc thiếu lực, hoặc thiếu góc, hoặc rơi đúng vào vị trí của thủ môn. Khi cần sự lạnh lùng trong vòng cấm, họ lại thiếu một nhịp quyết đoán. Khi cần sự tinh tế ở cú chạm cuối, họ lại vội vàng.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam không cần nhiều cơ hội. Họ kiên nhẫn chịu đựng, giữ cấu trúc phòng ngự và chờ đúng thời điểm.

Bàn thắng duy nhất đến từ một khoảnh khắc chuyển trạng thái gọn gàng, đủ để định đoạt số phận trận đấu. Sự tương phản ấy làm nổi bật khác biệt giữa tấn công nhiều và tấn công hiệu quả.

Sau ba trận, 59 cú sút của Saudi Arabia chỉ đổi lại 3 bàn thắng. Tỷ lệ chuyển hóa thấp ấy không phải tai nạn, mà là hệ quả của cách họ tấn công.

Bóng được đưa lên nhanh, nhịp độ cao, nhưng thiếu những pha xử lý mang tính kết liễu. Đội bóng của HLV Luigi Di Biagio tạo ra sức ép lớn, song không đủ sắc để kết thúc đối thủ.

Khi mải mê dâng cao và tìm kiếm bàn thắng, Saudi Arabia để lộ khoảng trống phía sau.

Việc thủng lưới 4 bàn cũng cho thấy một vấn đề khác. Khi mải mê dâng cao và tìm kiếm bàn thắng, Saudi Arabia để lộ khoảng trống phía sau.

Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, mọi lợi thế về thế trận lập tức trở nên vô nghĩa. Trận gặp U23 Việt Nam là minh chứng. Họ tấn công nhiều, nhưng người ghi bàn lại là đối thủ.

Bóng đá trẻ càng phơi bày rõ quy luật khắc nghiệt này. Sự hưng phấn, tốc độ và khát khao chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở bản lĩnh trong vòng cấm và sự tỉnh táo ở những thời khắc then chốt. Saudi Arabia có tất cả, trừ điều quan trọng nhất.

Khi vòng bảng khép lại, những thống kê tấn công ấn tượng của U23 Saudi Arabia trở thành minh họa cho một bài học cũ. Trên sân cỏ, không ai bị loại vì sút ít. Người ta bị loại vì sút nhiều mà không ghi bàn.