HLV U23 Saudi Arabia: 'Thất bại trước Việt Nam là kịch bản nghiệt ngã'

Rạng sáng 13/1, HLV Luigi Biagio tỏ ra thất vọng khi U23 Saudi Arabia thua 0-1 trước U23 Việt Nam và bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.

HLV Luigi Biagio thừa nhận U23 Việt Nam xứng đáng đi tiếp.

Mở đầu cuộc họp báo, ông Biagio cho biết U23 Saudi Arabia tạo ra nhiều cơ hội, nhưng kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra khi đội phải nhận bàn thua duy nhất từ cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của đối thủ.

"Trong hiệp một, các cầu thủ của tôi chơi rất tốt, tổ chức tấn công bài bản, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Sang hiệp hai, chúng tôi tiếp tục gia tăng sức ép, có thêm 3-4 cơ hội nữa, nhưng khi bàn thua đến, động lực và sự hưng phấn của các cầu thủ gần như biến mất", HLV U23 Saudi Arabi nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Italy thừa nhận việc thay người là mạo hiểm, đặc biệt với những cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương như Al Ammami, nhưng ông vẫn muốn thử thách họ: "Nhìn lại toàn bộ giải đấu, tôi có thể khẳng định các học trò đã nỗ lực hết khả năng. Thất bại và việc bị loại thật sự là nỗi đau lớn, các cầu thủ hiện rất thất vọng".

Đặc biệt, HLV Biagio dành lời khen ngợi cho thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam: "Cậu ấy có trận đấu xuất sắc, luôn duy trì sự tập trung cao, làm chậm nhịp độ trận đấu vào những thời điểm quan trọng. Chúng tôi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với chỉ 4 của Việt Nam, nhưng Trung Kiên vẫn đứng vững. Xin chúc mừng cậu ấy và U23 Việt Nam, các bạn xứng đáng dẫn đầu bảng A".

Ông Biagio kết luận: "Bóng đá là như vậy, đôi khi công sức không đồng nghĩa với kết quả. Đây sẽ là bài học quý giá giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn".

