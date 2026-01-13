AFC phát toàn cầu video bàn thắng của Đình Bắc

Fanpage chính thức của AFC ca ngợi Nguyễn Đình Bắc trong chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Saudi Arabia.

Dòng trạng thái gây sốt của AFC về Đình Bắc.

Đáng chú ý, đoạn clip về bàn thắng của Đình Bắc được AFC thiết lập với chế độ hiển thị toàn cầu. Chỉ sau ít giờ, bài đăng của AFC thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận, chứng minh sức hút mạnh mẽ của ngôi sao trẻ Việt Nam.

AFC sử dụng cụm từ ngắn gọn nhưng ấn tượng: "Call his number and Nguyen Dinh Bac delivers" (Tạm dịch: Gọi số 7 và Đình Bắc lập tức tỏa sáng". Hình ảnh này nhấn mạnh sự quyết đoán và khả năng tạo đột biến của cầu thủ sinh năm 2005 trong những khoảnh khắc quan trọng. Chính bàn thắng duy nhất của Đình Bắc giúp Việt Nam vượt qua đội chủ nhà, giành vé vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

Bài viết của AFC cũng ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự tự tin của Đình Bắc trên sân, từ tốc độ di chuyển, khả năng chọn vị trí, đến pha dứt điểm chính xác từ góc hẹp, biến cơ hội thành bàn thắng quyết định. Đây là minh chứng cho tài năng trẻ Việt Nam có thể tỏa sáng ở đấu trường châu lục.

Chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam và khiến cộng đồng bóng đá quốc tế chú ý. Ở đó, Đình Bắc là ngôi sao đáng xem, có khả năng tạo ra khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu và trở thành biểu tượng mới của bóng đá Đông Nam Á tại U23 châu Á.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

