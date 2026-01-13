FIFA gọi tên Trung Kiên, Đình Bắc

Rạng sáng 13/1, fanpage FIFA dành riêng chế độ hiển thị cho độc giả Việt Nam để tôn vinh màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

FIFA ca ngợi Trung Kiên, Đình Bắc.

Trên fanpage chính thức, FIFA World Cup đăng tải hình ảnh thủ môn Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc kèm thông điệp: "Bay như TK1, sút như ĐB7".

FIFA sử dụng hình ảnh sinh động khi so sánh thủ môn Trung Kiên với khả năng phản xạ tuyệt vời, những pha cứu thua quyết định giúp Việt Nam bảo vệ khung thành. Bên cạnh đó, bàn thắng duy nhất của Đình Bắc cũng được ca ngợi, mô tả pha dứt điểm chuẩn xác, lạnh lùng, định đoạt trận đấu.

Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Saudi Arabia không chỉ giúp U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng mà còn đảm bảo tấm vé vào tứ kết. Với chiến thuật thông minh và tinh thần tập thể vững vàng, U23 Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh và tiến sâu ở giải châu lục.

U23 Việt Nam chỉ cần hòa để đi tiếp, nhưng khiến cả khu vực bất ngờ ở lượt trận cuối vòng bảng. Dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik, đội chủ động phòng ngự kín kẽ và chỉ chờ đúng một cơ hội để hạ U23 Saudi Arabia, khiến đội chủ nhà phải rời giải sớm.

Với trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận, U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất bảng A. "Những chiến binh sao vàng" sẽ gặp đội nhì bảng B tại vòng knock-out. Thời gian thi đấu được ấn định lúc 18h30 ngày 16/1 (giờ Saudi Arabia), tương đương 22h30 cùng ngày (giờ Việt Nam).

