AFC chỉ ra chìa khóa giúp U23 Việt Nam vượt ải Saudi Arabia

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định thủ môn Trần Trung Kiên đóng vai trò then chốt với những pha cản phá xuất sắc giúp U23 Việt Nam hạ U23 Saudi Arabia 1-0,.

AFC đánh giá cao màn trình diễn của Trung Kiên,

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam ghi tên vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A. Với màn trình diễn kiên cường, thầy trò HLV Kim Sang-sik kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và sẽ đối đầu đội nhì bảng B ở vòng 8 đội. Trong khi đó, thất bại khiến Saudi Arabia sớm chia tay giải đấu.

AFC nhận định U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh và chiến thuật điềm tĩnh trong bối cảnh bị dồn ép. Saudi Arabia nhập cuộc quyết liệt, với Musab Aljuwayr và Abdulaziz Alelewai liên tục tổ chức các pha tấn công nguy hiểm, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên liên tiếp từ chối các cơ hội.

AFC nhấn mạnh khả năng phản xạ nhanh và sự tập trung tuyệt đối của Trung Kiên là yếu tố then chốt giúp Việt Nam giữ sạch lưới trong hiệp một và đầu hiệp hai.

Sau đó, bất ngờ xảy ra ở phút 64 khi Nguyễn Ngọc Mỹ cướp bóng từ Awad Dahal rồi kiến tạo cho Đình Bắc lao vào vòng cấm và dứt điểm chính xác từ góc hẹp, mang về bàn thắng duy nhất. AFC đánh giá đây là khoảnh khắc xuất sắc thể hiện sự lạnh lùng và tinh thần quyết tâm của đội bóng Đông Nam Á.

Dù Saudi Arabia gia tăng sức ép trong phần còn lại, chỉ có cú đánh đầu của Abdulrahman Alobaid được Trung Kiên cản phá, khẳng định sự chắc chắn của U23 Việt Nam. AFC kết luận màn trình diễn này minh chứng cho chiến thuật kỷ luật, tinh thần tập thể và khả năng chống chịu áp lực của đội bóng Đông Nam Á tại sân chơi châu lục.