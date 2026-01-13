Trung Kiên gây sốt

Màn trình diễn chắc chắn của thủ thành Trung Kiên góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia rạng sáng 13/1.

Trung Kiên tỏa sáng trước U23 Saudi Arabia.

Trước đối thủ được đánh giá cao, có lợi thế sân nhà và khát khao chiến thắng như U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam lựa chọn lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công. Trong thế trận đó, Trung Kiên đã có một ngày thi đấu xuất sắc, liên tục vô hiệu hóa các tình huống nguy hiểm từ phía đối thủ.

Theo thống kê của FotMob, Trung Kiên thực hiện 7 pha cứu thua ở trận đấu này, vượt trội so với thủ môn Hamed Al Shanqiti bên phía U23 Saudi Arabia (chỉ 1 lần). Đặc biệt, vào cuối hiệp một, thủ thành của U23 Việt Nam tỏa sáng với hàng loạt pha cản phá ấn tượng, trong đó có tình huống cứu thua khi bóng đập cột dọc sau cú đánh đầu nguy hiểm của đối phương.

Trung Kiên (áo vàng) cản phá nhiều tình huống nguy hiểm. Ảnh: AFC

Trong suốt trận đấu, U23 Saudi Arabia tung ra tới 26 cú dứt điểm, trong đó có 7 pha đưa bóng đi trúng khung thành, nhưng tất cả đều bị Trung Kiên từ chối. Sự chắc chắn trong khung gỗ của anh chính là điểm tựa vững vàng giúp U23 Việt Nam bảo toàn chiến thắng quan trọng, qua đó giành vé vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng A.

Trên mạng xã hội, màn trình diễn của Trung Kiên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Một tài khoản bình luận: “Đây là màn thể hiện hay nhất của Trung Kiên tại giải năm nay”. Một CĐV khác chia sẻ: “Tôi thấy hình bóng của Bùi Tiến Dũng trong Trung Kiên tại các kỳ U23 châu Á trước đây”.

Ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là U23 UAE hoặc U23 Syria.

