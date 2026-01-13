U23 Việt Nam gieo địa chấn, CĐV Đông Nam Á dậy sóng

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam xuất sắc đả bại Saudi Arabia.

Trong thế trận bị dồn ép, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần đúng một cú dứt điểm trúng đích để định đoạt trận đấu. Phút 64, Đình Bắc thoát xuống tốc độ sau đường chuyền chuẩn xác của đồng đội và tung cú sút xuất thần từ góc hẹp, đánh bại thủ môn chủ nhà, mang về chiến thắng quý giá.

Chiến thắng giúp U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối mà còn khiến cộng đồng bóng đá Đông Nam Á vỡ òa. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, CĐV Indonesia, Thái Lan và các nước trong khu vực không giấu được sự phấn khích.

"Chiến lược bài bản và khôn ngoan, chúc mừng U23 Việt Nam! Các bạn xứng đáng với danh hiệu cao nhất", một CĐV Thái Lan bình luận. Một tài khoản Indonesia viết: "9 điểm tuyệt đối, đừng coi thường Đông Nam Á nữa". Trong khi đó, một CĐV khác gửi lời chúc: “Màn trình diễn tuyệt vời của Việt Nam! Chúc may mắn ở vòng sau".

Nhiều CĐV cũng nhấn mạnh cách U23 Việt Nam kiên cường trước đội chủ nhà với thể lực mạnh mẽ và lối chơi quyết liệt. Một số ý kiến còn so sánh: "Saudi Arabia bị đánh bại bởi chiến thuật thông minh và tinh thần thép của Việt Nam, một bài học cho tất cả đội châu Á".

Nhiều người bày tỏ mong muốn đội bóng Việt Nam hay Thái Lan tiến xa, để các quốc gia châu Á khác không xem thường bóng đá Đông Nam Á. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhấn mạnh màn trình diễn ấn tượng của đội khách trước đội chủ nhà đầy kinh nghiệm và thể lực dồi dào.

Thắng lợi 1-0 trước Saudi Arabia cho thấy bóng đá Đông Nam Á đã sẵn sàng để cạnh tranh và ghi dấu ấn tại đấu trường châu lục. Với phong độ thăng hoa, U23 Việt Nam tiếp tục hành trình với sự kỳ vọng và niềm tin lớn từ cả khu vực.

