Thể thao

U23 Việt Nam tránh được Nhật Bản tại tứ kết

  • Thứ ba, 13/1/2026 01:29 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026 rạng sáng 13/1 giúp U23 Việt Nam tránh được đối thủ rất mạnh là Nhật Bản tại tứ kết.

U23 Việt Nam né Nhật Bản tại tứ kết.

Với trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận, U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất bảng A, qua đó sẽ gặp đội nhì bảng B theo cách thức bốc thăm chia nhánh của ban tổ chức.

Ở thời điểm hiện tại, tại bảng B, U23 Nhật Bản chắc chắn đứng đầu bảng dù vẫn còn một trận chưa đấu. Hai đội U23 UAE và U23 Syria sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại vào tứ kết.

Hiện U23 UAE xếp nhì bảng B với 3 điểm, bằng điểm U23 Syria nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -4). Ở lượt trận cuối diễn ra đêm 13/1, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp để quyết định suất đi tiếp. Đội nhì bảng chung cuộc sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết.

Theo truyền thông châu Á, việc tránh phải đối đầu U23 Nhật Bản được xem là tin vui lớn với U23 Việt Nam. Dù không mang đội hình mạnh nhất tham dự giải, U23 Nhật Bản vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và hiện cũng là đương kim vô địch của giải đấu.

Lịch sử tham dự các giải đấu cho thấy việc chạm trán các đội bóng Tây Á thường mang lại lợi thế nhất định cho U23 Việt Nam. Dù từng để thua 1-2 trước U23 Syria trong trận giao hữu trước thềm giải đấu, thầy trò HLV vẫn tràn đầy tự tin nếu phải tái đấu đối thủ này ở tứ kết.

U23 Nhật Bản quá mạnh Tối 10/1, U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại VCK U23 châu Á với chiến thắng 3-0 trước U23 UAE ở bảng B.

Duy Luân

U23 Việt Nam U23 Việt Nam u23 nhật bản u23 châu á

