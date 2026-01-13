CĐV Saudi Arabia phẫn nộ vì thua U23 Việt Nam

Nhiều người hâm mộ bóng đá Saudi Arabia tỏ ra bất mãn khi đội nhà gây thất vọng lớn tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Rạng sáng 13/1, U23 Saudi Arabia bất ngờ để thua 0-1 trước U23 Việt Nam, qua đó dừng bước ngay từ vòng bảng với vị trí thứ ba chung cuộc. Đây được xem là kết quả rất đáng thất vọng, bởi trước thềm giải đấu, đội chủ nhà được đánh giá có khả năng tiến sâu và cạnh tranh chức vô địch.

Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng nổ từ người hâm mộ Saudi Arabia. Một tài khoản bức xúc bình luận: “Tương lai của bóng đá Saudi Arabia lại yếu kém đến mức này sao?”. Một CĐV khác viết: “Thua cả Việt Nam, đội U23 của chúng ta thật tệ hại”. Một người hâm mộ khác đau đớn chia sẻ: “Ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà, chúng ta vẫn không tránh khỏi cảnh bị loại sớm”.

U23 Saudi Arabia bước vào giải đấu với nhiều kỳ vọng khi được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Italy, HLV Luigi Di Biagio. Đội hình của đội chủ nhà còn sở hữu tiền vệ Musab Al-Juwayr, người được Transfermarkt định giá cao nhất tại VCK U23 châu Á 2026 với mức 4 triệu euro. Con số này thậm chí còn cao hơn tổng giá trị ước tính của toàn bộ đội hình U23 Việt Nam (khoảng 3,13 triệu euro).

U23 Saudi Arabia gây thất vọng lớn. Ảnh: AFC

Dù vậy, những gì U23 Saudi Arabia thể hiện trên sân lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Đội chủ nhà khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng chật vật 1-0 trước U23 Kyrgyzstan, sau đó lần lượt để thua 2-3 trước U23 Jordan và 0-1 trước U23 Việt Nam.

Thành tích này nối dài chuỗi kết quả không như mong đợi của bóng đá trẻ Saudi Arabia tại đấu trường châu lục. Tại VCK U23 châu Á 2024, đội bóng Tây Á cũng chỉ dừng chân ở vòng tứ kết sau thất bại 0-2 trước Uzbekistan.

