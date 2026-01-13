U23 Việt Nam dễ đi sâu ở giải châu Á

Với vị trí nhất bảng A, U23 Việt Nam sẽ tránh gặp ứng cử viên vô địch U23 Nhật Bản, để chạm trán hai đối thủ vừa sức ở vòng 16 đội.

U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á toàn thắng ở vòng bảng trong lịch sử giải U23 châu Á.

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia 1-0 ở loạt trận cuối bảng A giải U23 châu Á. Với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vị trí nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B.

Ở thời điểm hiện tại, tại bảng B, U23 Nhật Bản chắc chắn đứng đầu bảng dù vẫn còn một trận chưa đấu. Hai đội U23 UAE và U23 Syria sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại vào tứ kết.

Hiện U23 UAE xếp nhì bảng B với 3 điểm, bằng điểm U23 Syria nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -4). Ở lượt trận cuối diễn ra đêm 13/1, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp để quyết định suất đi tiếp.

Đội nhì bảng chung cuộc sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết. Đây là cơ hội lớn để U23 Việt Nam đi sâu ở giải châu Á năm nay. Bởi lẽ, cả U23 Syria hoặc U23 UAE ở bảng B đều không quá đáng sợ ở giải này.

Khuất Văn Khang và các đồng đội đang có giải đấu ấn tượng.

Trong đó, U23 UAE không chỉ thua U23 Nhật Bản, mà họ còn thất bại toàn diện 0-2 trước U23 Saudi Arabia ở giải vô địch U23 Tây Á mới diễn ra hồi cuối năm.

Dẫu biết bóng đá không có tính chất bắc cầu, song việc U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia là lời khẳng định rất lớn.

Ở giải U23 Arab Cup vào cuối năm vừa qua, đội hình U23 Saudi Arabia hiện tại lên ngôi vô địch với thành tích áp đảo các đối thủ khác ở Tây Á, trong đó có những chiến thắng dễ trước U23 UAE, Iraq hay Bahrain.

Và nếu U23 Việt Nam có thể đánh bại đội bóng mạnh nhất Tây Á lứa tuổi U23 là Saudi Arabia, hai đối thủ tiềm năng khác ở khu vực này là U23 UAE và U23 Syria đều không đáng ngại.